RASSEGNA STAMPA. Lavagna, nasce il parco fluviale dell'Entella - LevanteNews

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Lavagna: parco fluviale dell’Entella, progetto tra cinque Comuni. Pianeta covid: “In Asl-4 ieri ancora 59 nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 29 di cui 1 in terapia intensiva”; “Over 50 senza vaccino, poche sospensioni dal lavoro”; “Faccio l’agricoltore e vivo all’aria aperta, non farò l’iniezione”; “Covid, aiutiamo i ragazzi a ritrovare il benessere psicologioco”.

Sestri Levante: diga di Portobello, lavori non stop. Sestri Levante: dal 2019 sono 112 le attività in più. Lavagna entra nell’associazione cimiteri d’Europa.Chiavari: lutto per la morte di Silvio Falcone”. Chiavari: addio a Gino Tino Puri. Chiavari: comunità ucraina in ansia. Chiavari: svastica sulla targa, denunciato l’autore. Chiavari: la sfida culturale di Piaggerella. Zoagli: la Guardia di finanza in Comune.

Rapallo: dehors, ora il Comune vara il regolamento. Rapallo: lavori di dragaggio, nuova spiaggia in arrivo. Portofino: caso ascensori, il Tribunale nomina consulente tecnico.

Camogli: polemica sul Consiglio comunale convocato da remoto. Camogli: oggi l’addio a Ginetto Anselmi.

Ne: attivo da ieri il bus a chiamata. Borzonasca: caso Anidra, tre persone verso il processo.