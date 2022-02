Rapallo: via Tonnego, lavori di messa in sicurezza per oltre un milione - LevanteNews

L’ingegnere Roberto Costa, con studio professionale a Rapallo, ha redatto il progetto di fattibilità tecnico economica per la messa in sicurezza della strada del Tonnego, dal ponte della Vittoria sino alla piazzola di conferimento dei rifiuti. Pratica seguita dall’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e dall’ufficio tecnico.

Il progetto per complessivi 1.691.212 euro, prevede otto lotti così composti :

Lotto 1 Verifica statica ponte e sostituzione del parapetto € 302.198,16

Lotto 2 Realizzazione cordolo con parapetto € 252.331.80

Lotto 3 Realizzazione muro su micropali e parapetto € 385.308,76

Lotto 4 Ultimazione cordolo su micropali e parapetto € 144.288,02

Lotto 5 Verifica statica ponticello e realizzazione del parapetto € 44.555,30

Lotto 6 Sostituzione parapetto e messa in sicurezza versante roccioso € 111.043,78

Lotto 7 Allargamento strada e realizzazione parapetto € 307.198,16 €

Lotto 8 Verifica statica ponte e sostituzione del parapetto € 144.288,02 €

Al preventivo occorre poi aggiungere una serie di spese tecniche descritte nella delibera pubblicata sull’Albo pretorio on line del Comune.

La giunta comunale, che intende eseguire i lavori ed inserirli nel piano delle opere triennali, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, anche per reperire i fondi necessari per realizzare l’intervento.