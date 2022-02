Rapallo: il Consiglio comunale porta a Montallegro - LevanteNews

Il Consiglio comunale di Rapallo è convocato per lunedì 27 febbraio alle ore 21 con il seguente ordine del giorno

1 Approvazione del piano economico finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (2022-2025) e piano tariffario tassa rifiuti per l’anno 2022

2 Imposta municipale propria (Imu) approvazione aliquote 2022

3 Comunicazione prelievi fondi di riserva 2° semestre (articolo 166 del decreto legge 267/2000 ed articolo 30 del regolamento di contabilità).

4 Approvazione nuovo regolamento servizio refezione scolastica

5 Regolamento per i servizi funerari gratuiti per persone indigenti o per disinteresse

6 Modifiche ed integrazioni al regolamento comunale in materia di concessioni cimiteriali approvato con deliberazione n° 121/ 2oo9

7 Nuovo piano dei dehors

8 Atto di indirizzo per il servizio di gestione dell’impianto sportivo (due impianti da paddle) presente nell’area di copertura del nuovo depuratore di Rapallo – Approvazione,

9 Riconoscimento della spesa di somma urgenza in seguito a intervento di messa in sicurezza impianto di riscaldamento scuola materna Rainusso via Bolzano. Variazione per applicazione avanzo vincolato

10 Riconoscimento della spesa di somma urgenza in seguito a intervento di scoprimento funi portanti e relative teste fuse funivia Hb 01 Rapallo-Montallegro, Variazione per applicazione avanzo vincolato

11 Mozione del consigliere Mele (Pd) relativa alla richiesta di una discussione sull’annullamento Puc Rapallo.