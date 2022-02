Rapallo: cantiere sul lungomare, lavori anche al sabato - LevanteNews

Massima concentrazione, a Rapallo, sui lavori che interessano il lungomare e che dovranno essere conclusi entro aprile, certamente prima che si debba procedere alla chiusura tra via Assereto e piazza Pastene per consentire il rifacimento della soletta del torrente San Francesco. Lavori, dopo quelli effettuati da Iren sul lungomare relativi alla fognatura, che in questo caso riguardano le acque bianche piovane e il loro sicuro e veloce deflusso verso il golfo.

I lavori sul lungomare, dalla zona cavallini, necessitano di un breve senso unico alternato regolato da semafori. Stamattina vi è stata una riunione operativa per attuare il miglior piano possibile di gestione della viabilità. Le misure principali che verranno adottate sono:

Lavoro a pieno ritmo anche al sabato.

Lavoro anche in orario notturno per quanto riguarda gli interventi più invasivi.

Presenza costante degli agenti di polizia municipale.

Riorganizzazione del transito pedonale.

Differente temporizzazione dei semafori per un miglior scorrimento dei veicoli provenienti da ponente.

Il sindaco Carlo Bagnasco (nella foto col comandante della polizia urbana Marco Delpero) si dice soddisfatto e perché finalmente i lavori entrano nel vivo e per le soluzioni adottate. Dice: “E’ un lavoro di fondamentale importanza per prevenire gli allagamenti del centro cittadino in caso di forti precipitazioni. Ringrazio per il costante lavoro svolto in questo senso, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, l’assessore alla viabilità Franco Parodi, la polizia municipale presieduta dal comandante Marco Delpero e l’ufficio tecnico del dirigente Andrea Bacigalupo”.