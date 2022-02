Parco di Portofino: tre argomenti in Consiglio regionale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Parco regionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo la cronavca della dseduta pomeridiana per ciò che riguarda il parco di Portofino



Comitato di gestione del Parco Nazionale di Portofino

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali interventi assumerà per supportare, anche con più personale e fondi, il Comitato di Gestione provvisorio del Parco Nazionale di Portofino, istituito dal Ministero dell’Ambiente in data 27 ottobre 2021. Pastorino ha sottolineato che il Comitato è ancora senza operatori, senza risorse e senza un supporto tecnico amministrativo, nonostante le ripetute sollecitazioni formali.

L’assessore ai parchi Alessandro Piana ha spiegato che, sulla base del decreto ministeriale 332 del 2021 «il Comitato provvisorio può avvalersi per le istruttorie tecniche del supporto di Ispra e delle strutture dell’Ente Parco regionale di Portofino e nulla viene detto riguardo l’assegnazione di fondi e personale». Tuttavia – ha concluso – i Comuni compresi nella perimetrazione possono effettuare accordi con il Comitato per garantire assistenza per le attività amministrative.

Parco Regionale di Portofino, Villa Altachiara e danni all’ambiente

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interpellanza in cui ha chiesto alla giunta quanto sta accadendo all’interno del parco della Villa Altachiara e, dunque all’interno del Parco di Portofino e di Rete Natura 2000. Il consigliere ha rilevato che nel parco della villa sarebbero stati effettuati tagli di alberature ed arbusti, un ingente movimento terra e, infine, sarebbero stati costruiti muri in cemento mentre è prevista la posa di tubazioni, al di sotto della strada già esistente, e la posa di cavi elettrici.

L’assessore ai parchi Alessandro Piana ha premesso: «L’Ente Parco ha rilasciato alcuni nullaosta per gli interventi in corso di realizzazione e le autorizzazioni e i permessi di costruire sono di competenza del comune di Portofino, che deve anche controllare la corretta esecuzione degli interventi». Piana ha poi illustrato nel dettaglio gli interventi previsti e ha sottolineato che l’area verde del parco da tempo versava in stato di abbandono.

Confini del Parco nazionale di Portofino

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta le motivazioni per cui la Regione ha deciso di escludere dalla proposta di perimetrazione del Parco nazionale i Comuni che avevano espressamente dichiarato la volontà di fare parte del Parco Nazionale, e come queste siano conciliabili con le dichiarazioni del presidente della giunta sul rispetto della volontà dei territori.

L’assessore ai parchi Alessandro Piana ha precisato: «Il percorso di identificazione dei confini proposti dalla Regione ha tenuto conto delle istanze dei territori, mediate con l’esigenza di configurare una perimetrazione compatta e territorialmente omogenea». L’assessore ha precisato: «Avrebbe avuto poco senso stabilire una perimetrazione dai confini incerti solo per includere Comuni distanti dal nucleo dell’area protetta, costituito dal Promontorio». Piana ha rilevato, infine, che la proposta regionale riprende un’ipotesi già lanciata in precedenza dal presidente nazionale del WWF e una proposta simile di Legambiente.