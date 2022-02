Pallavolo M/ Amis Admo ospita in casa della prima, l'Acqui Terme - LevanteNews

Da Cristiano Magri – Responsabile Comunicazione Amis Admo Volley

Sabato prossimo partita durissima per il Lavagna ospitato in casa dei primi della classe ad Acqui terme.

Le parole di Gerardo Grotto: “È una ripresa di campionato in salita… I secondi in casa e poi i primi fuori… Lo sapevamo. Non ci spaventa. Domenica abbiamo perso tre a zero ma non posso dire di non aver visto una identità di squadra diversa rispetto alle sconfitte precedenti. Ci vuole tempo come in tutte le cose. Adesso c’è Acqui una partita nella quale possiamo lasciare andare il freno a mano e lasciar andare il braccio!!!”

Le parole di Simone Cremisio: “Stiamo lavorando al meglio per farci trovare pronti nel momento della verità. I ragazzi stanno spingendo molto in palestra ed il sistema di gioco si sta stabilizzando dopo una prima fase di stagione segnata da stop e infortuni. La strada verso la salvezza è in salita e serviranno grandi prestazioni per raccogliere i punti necessari a raggiungere il nostro obiettivo. Questo riavvio ci mette di fronte inizialmente le formazioni più solide e forti del girone ma sono tutti buoni test in vista degli scontri diretti. Sono convinto che giocando al massimo potremo anche toglierci qualche soddisfazione.”