Manarola: una seconda vita al Frantoio del Groppo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Parco nazionale delle Cinque Terre

L’antico frantoio del Groppo a Manarola si prepara ad una nuova vita. Il Parco nazionale delle Cinque Terre, in occasione del Consiglio Direttivo del 9 febbraio scorso, ha approvato l’acquisizione dell’immobile, da anni inutilizzato a causa della mancanza dei titoli autorizzativi che ne legittimavano la destinazione d’uso.

Il futuro del frantoio è stato assicurato dal Parco, a seguito di una complessa procedura di sanatoria che ne ha scongiurato la demolizione, anche grazie alla collaborazione con il Comune di Riomaggiore e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia.

La struttura, situata lungo il torrente Groppo e in prossimità di un crocevia di sentieri, conta di tre piani: due adibiti ad area museale dove è presente un antico mulino risalente al periodo napoleonico e uno a laboratorio dotato di strumentazione per la frangitura delle olive. L’acquisto dell’immobile, già oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma da parte del Parco, consentirà all’Ente di completare l’ammodernamento delle apparecchiature per la trasformazione della materia prima e di restituire alla comunità un piccolo gioiello di civiltà contadina ancora ben conservato.

“Assicurare la funzionalità del frantoio da parte del Parco, significa dare nuovo impulso alla produzione olearia del territorio, garantendo da un lato la diversificazione delle colture locali e dall’altro un maggior presidio e dunque protezione del paesaggio terrazzato – Ha dichiarato la presidente del Parco, Donatella Bianchi – Sono aspetti complementari che evidenziano il valore multifunzionale della nostra agricoltura tradizionale, da declinare in chiave sia ambientale che culturale – ha aggiunto la Presidente – La presenza di un antico mulino, destinato a scopi didattici e divulgativi, arricchisce l’offerta culturale del Parco e si inserisce alla perfezione nel percorso di valorizzazione della nostra rete sentieristica, intesa come strumento di connessione tra secolari monumenti in pietra e una straordinaria varietà di ambienti naturali.”