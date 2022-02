Lavagna: manifestazione a Genova contro la diga Perfigli - LevanteNews

Da Forze amiche del Tigullio e della Piana dell’Entella

La presente per comunicare l’iniziativa ed invitare tutti gli interessati alla Manifestazione organizzata per Giovedì 17/02 p.v. contro il proseguimento dei lavori che stanno dilaniando la Piana dell’Entella.

Come sapranno, con il pretesto di una bonifica bellica, il 12/01 u.s. le ruspe sono entrate nei campi e negli orti della Piana e hanno dato inizio allo scempio.

Abbiamo assistito attoniti alla spropositata perforazione del vecchio Seggiun napoleonico, il nostro argine di fiume che regge e fa il suo ottimo lavoro di mitigazione del rischio da almeno 200 anni.

Abbiamo assistito al danneggiamento degli orti, all’abbattimento delle piante e delle piccole infrastrutture rurali e constatato, sgomenti, che neanche i Proprietari dei terreni avevano ricevuto alcun preavviso.

Di fronte a tanta violenza e forza bruta, stanchi di assistere impotenti, vogliamo passare all’azione per chiedere a gran voce alla Città Metropolitana – nella persona del Sindaco Marco Bucci – e alla Regione Liguria – nella persona del Governatore Giovanni Toti – il blocco immediato dei lavori.

Per dare voce al nostro malcontento, vi chiediamo di presenziare alla Manifestazione pacifica che si terrà Giovedì 17/02 alle ore 10.30 davanti al Palazzo Doria Spinola (in Largo Eros Lanfranco) di Città Metropolitana e condividere il più possibile l’iniziativa.

Certi che vorrete prendere nota della presente, rimaniamo in attesa di vostro gentile riscontro e porgiamo i nostri migliori saluti.

Per maggiori informazioni consulta la Pagina FB (https://m.facebook.com/pianaentellalavagna) o chiama al numero 351 5780624 Punto di incontro a Chiavari ore 8.30 in Piazza Colombo e a Genova ore 10.00 in Piazza Corvetto.