Lavagna: collina di Santa Giulia, come valorizzarla - LevanteNews

Dalla Segreteria del sindaco di Lavagna

Mercoledì 16 febbraio p. v. alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Lavagna si svolgerà la presentazione del prodotto esperienziale “Alla scoperta del cuore verde del Tigullio” creato dall’Agenzia Prime Time Viaggi con l’obiettivo di promuovere e rendere fruibile la collina di Santa Giulia e tutto il patrimonio paesaggistico culturale ed umano ad essa collegato: dalla cultura dell’ardesia e dei muretti a secco, alla rete sentieristica, dalla coltivazione degli uliveti alla produzione dell’olio extra vergine di oliva. Si tratta di una vera e propria “storia”, in cui il turista viene coinvolto insieme ai locals a livello emotivo, fisico e spirituale.

“Siamo grati a Prime Time Viaggi e ad Antonella Riccardi, con cui stiamo collaborando ormai da quasi tre anni, per aver scelto la nostra collina per la creazione di un prodotto di turismo esperienziale di così grande impatto emozionale, strumento fondamentale per un’offerta turistica, che non può prescindere dalla valorizzazione di ciò che è più autentico e prezioso nel nostro territorio” dice Elisa Covacci, Assessore al Turismo del Comune di Lavagna.

“Grazie alla nascita di questo prodotto – spiega Antonella Riccardi – Lavagna è già entrata a far parte del club di prodotto nazionale di turismo esperienziale professionale secondo il disciplinare Artes e ho avuto l’opportunità di diventare referente per la liguria di Assotes l’Associazione Professionale degli Operatori per il Turismo Esperienziale.Costruire una esperienza non è improvvisabile, l’OTE (Operatore di Turismo Esperienziale) costruisce un vero e proprio palinsesto, seguendo un protocollo ben definito e lo eroga come un regista del territorio nel

quale il turista si cala in prima persona nel ruolo di attore. A Lavagna, tutto questo è già possibile. Venite a scoprire come!”.