Chiavari: "Progetto Credere, incontro con gli studenti" - LevanteNews

Da Don Alberto Gastaldi, direttore Ufficio Scuola Diocesi di Chiavari

Incontri con gli studenti: progetto Credere. E’ un appuntamento che, anno dopo anno, si sta consolidando come una bella opportunità di confronto: ritornano gli incontri che la Diocesi di Chiavari con l’Ufficio Scuola ed Educazione e Servizio per la Pastorale Giovanile promuove nell’anno scolastico con il Progetto Credere. L’obiettivo è far incontrare gli studenti con personaggi autorevoli della nostra società. Adulti che possano testimoniare ai giovani i valori sui quali stanno dedicando la loro vita. Già negli anni scorsi abbiamo avuto positivi riscontri per l’iniziativa promossa sia da insegnanti che da studenti.

Gli incontri sono legati alle grandi domande che caratterizzano la vita di ogni uomo e che vediamo quotidianamente ritornare di fronte a quello che accade in Italia e nel resto del mondo. Poter accompagnare i ragazzi a leggere l’ordinario è già un primo spunto per poter essere responsabili della propria vita. Il tempo della pandemia ha offerto ulteriori temi di ascolto e di riflessione. Per i prossimi mesi, in considerazione del periodo che stiamo vivendo, tutti gli incontri si svolgeranno online: da fine febbraio a fine aprile sono previste 25 opportunità di dialogo con oltre sessanta classi.

Sempre di più studenti e insegnanti preparano l’incontro attraverso la lettura di libri, articoli o interviste sui temi che verranno trattati. Inoltre, successivamente, si potranno presentare degli elaborati di approfondimento. L’esperienza riguarderà gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del nostro comprensorio. In particolare degli istituti: Da Vigo- Nicoloso; Marconi – Delpino; Luzzati e Caboto.

Tra gli ospiti, sono già state definite le presenze, tra gli altri, di:

– Amir Issaa rapper e writer, protagonista della scena rap. I suoi testi raccontano l’attualità, il razzismo, le seconde generazioni. Ha collaborato con diverse organizzazioni e istituzioni (UNAR, Save The Children, Comunità di S. Egidio e molte altre) ideando laboratori di musica e rime contro le discriminazioni. Porta il suo progetto Educazione rap: oltre a essere il racconto delle esperienze peculiari vissute da Amir nelle scuole e università, è anche uno strumento per un percorso che mette al centro gli studenti e la parola, le emozioni e la lingua.

– Nadia Terranova con il libro La frontiera. Raccontata ai ragazzi che sognano un mondo senza frontiere. Il volume parte dal chiedersi cosa sia la Frontiera, quello che separa e unisce il Nord del mondo (civilizzato e liberale) e il Sud (povero e antidemocratico) dilaniato dalla fame e dalle guerre. Da lì comincia l’esplorazione di quella soglia immensa, rappresentata dal tratto di mare che separa il Sud dell’Europa dall’Africa, per raccontare le storie e le persone che in quella Frontiera hanno lottato per vivere o per morire.

– Lola Larra con l’opera a metà strada tra romanzo e graphic novel, A sud dell’Alameda che intreccia diverse storie, epoche e registri narrativi, presenta da un punto di vista particolare quel microcosmo appassionato, fatto di volontà, partecipazione e contagioso senso civico che ha dato vita a una pagina della storia cilena conosciuta come Rivoluzione dei pinguini: nel maggio del 2006, migliaia di studenti cileni protestarono contro la Ley de Enseñanza una legge promulgata durante la dittatura di Pinochet per favorire la disuguaglianza sociale e la privatizzazione del diritto allo studio.

– Fabio Geda ha scritto, tra gli altri, Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani (Instar Libri 2007, Feltrinelli 2009), Nel mare ci sono i coccodrilli (Baldini & Castoldi 2010), L’estate alla fine del secolo (Baldini & Castoldi 2011), Se la vita che salvi è la tua (Einaudi Stile Libero 2014), Anime scalze (Einaudi Stile Libero 2017 e Super ET 2019), Una domenica (Einaudi Stile Libero 2019 e Super ET 2021), la serie per ragazzi Berlin (Mondadori 2015-2016), Il demonio ha paura della gente allegra (Solferino 2019), Storia di un figlio (Baldini+Castoldi 2020), Fai qualcosa! (Mondadori 2021). È tradotto in trentadue Paesi. Con L’esatta sequenza dei gesti (Einaudi 2021) racconta la storia di due adolescenti feriti dalla vita che insieme affrontano lo stupore della vita, che nonostante tutto vince.

Parteciperanno al progetto anche gli scrittori Giorgio Scianna, Fabio Genovesi, Davide Cerullo e Giuseppina Torregrossa, l’ex magistrato Gherardo Colombo e Agnese Moro, figlia del politico Aldo, in dialogo sul tema della giustizia riparativa con Franco Bonisoli, ex brigatista, attualmente impegnato nel sociale.