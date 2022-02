Chiavari: parcheggio Assarotti, tariffa agevolata a 0,50 € l’ora per i residenti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

Park Assarotti. Parte da oggi la tariffa agevolata per la sosta dei residenti a 0,50 € l’ora, sette giorni su sette. I cittadini chiavaresi potranno registrarsi online sul sito istituzionale del Comune di Chiavari (www.comune.chiavari.ge.it), oppure sul portale di Marina Chiavari (www.marina-chiavari.it), e ritirare presso gli uffici del park Cattaneo una apposita tessera che consentirà di procedere al pagamento.

Per accedere al servizio è necessario fornire il proprio nominativo, il numero di carta d’identità, l’email, il numero di telefono, la targa e il modello del veicolo, l’autocertificazione di residenza e l’autodichiarazione di possesso del mezzo.

“Dopo il passaggio, nel 2018, alla gestione diretta dei parcheggi a pagamento tramite Marina Chiavari, prosegue il percorso della nostra amministrazione per introdurre tariffe agevolate per la sosta dei cittadini chiavaresi. Il riscontro ottenuto sul lungomare quest’estate (ma anche la precedente per il parcheggio attiguo al Torriglia) è stato più che positivo ed ora è il turno del park Assarotti. Un’altra promessa elettorale mantenuta, un impegno che avevamo preso con la città e che anche questa volta abbiamo rispettato – spiega il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – I lavori di restyling e ampliamento del park Assarotti hanno consentito di portare a 185 i posti auto totali, rinnovando la cassa e introducendo un nuovo sistema automatico di riconoscimento delle vetture”.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 370 3628703, scrivere una mail a parcheggichiavari@gmail.com oppure recarsi direttamente presso l’ufficio di Marina Chiavari – Park Cattaneo di corso Colombo, muniti di documento di identità e libretto di circolazione.