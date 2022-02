Chiavari: Giorno del Ricordo, gli appuntamenti previsti venerdì - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

Venerdì 18 febbraio 2022 il Comune di Chiavari ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Genova, due appuntamenti per celebrare il Giorno del Ricordo. Alle ore 15.30 verrà deposta dal vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig, una corona sul “Lungomare Esuli italiani d’Istria Fiume e Dalmazia”, mentre alle 16.30, all’Auditorium di Largo Pessagno, verrà proiettato il documentario “Altrove. Viaggi di un’anima”, il racconto di un’esperienza tragica che raccoglie la testimonianza di alcuni esuli e si rivolge in particolare alle nuove generazioni per coltivarne la memoria. A conclusione della giornata l’intervento di Fabio Nardi dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Genova.

“É doveroso rendere omaggio e ricordare coloro che furono vittime degli orrori delle foibe o perseguitati per aver scelto di essere italiani. L’informazione e le testimonianze devono rappresentare per i più giovani momenti di riflessione e conoscenza affinché la storia non si ripeta – spiega il vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig – Il tratto di passeggiata nuova è stato intitola agli esuli poiché si trova proprio accanto alla Colonia Fara, centro di raccolta n.72 dei profughi nell’immediato dopoguerra: un luogo capace di farsi strumento di memoria”.

Ingresso su prenotazione, con esibizione del Green Pass rafforzato e dispositivi FFP2, contattando il numero 0185 365459 o assessoratoturismo@comune.chiavari.ge.it