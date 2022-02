Carabinieri: in Liguria è nato Sim, il sindacato - LevanteNews

Dalla Segreteria Generale Regionale Sim Carabinieri Liguria

Nasce – all’insegna del motto “Mai più soli!” – il SIM Carabinieri Liguria il cui obiettivo è volto ad affiancare e supportare, nel delicato compito quotidiano, il Carabiniere, ponendolo al centro del proprio programma.

Venerdì 11 Febbraio 2022 la provincia imperiese è stata la cornice per l’inaugurazione dell’evento che si è svolto presso la sala dell’Hotel San Simone di San Bartolomeo al Mare. Ufficiali, sottufficiali e militari, provenienti da tutta la Liguria, oltre che dal vicino Piemonte e dalla Lombardia, si sono riuniti in assemblea, presieduta dal presidente nazionale Giuseppe Bonadonna, il quale, a seguito di un plebiscito, ha conferito le nomine ai vertici regionali e provinciali del SIM Carabinieri.

Il colonnello Luciano Zarbano, già Comandante Provinciale dell’Arma ad Imperia ed oggi in servizio alla Legione Carabinieri Liguria, in Genova, è stato eletto all’unanimità nella carica di Segretario Generale Regionale del Sindacato Italiano Militari Carabinieri.

In capo al sindacato provinciale imperiese è stato eletto Rosario Mauriello, in carica di Segretario Generale Provinciale, militare che presta servizio presso il locale Comando Provinciale Carabinieri. Sono seguite le nomine delle ulteriori cariche sindacali di quella provincia affidate ai neo eletti Segretario Generale Provinciale Aggiunto Vincenzo Mascolo – Segretario Provinciale Mario Morsello – Segretario Provinciale Antonio Cirà.

Il vertice Regionale Ligure del SIM, costituitosi a seguito del plebiscito, è composto dalle seguenti cariche sindacali:

Segretario Generale Regionale Luciano Zarbano

Segretario Generale Regionale Aggiunto Giacomo Ravo

Segretario Regionale Luca Sciortino

Segretario Regionale Diego Laghezza

Segretario Regionale Gianluca Bertoli

Segretario Regionale Elvis Catalano

Durante la serata sono inoltre intervenuti l’avvocato Loredana Modaffari e l’avvocato Giuseppe Maria Gallo, consulenti ufficiali del SIM Carabinieri, il Segretario Generale Provinciale di Genova cavalier Salvatore Virgillito, e, in qualità di ospite, Ivan Bracco, rappresentante del SAP, Sindacato autonomo della Polizia di Stato.

Il discorso di apertura è stato tenuto dal presidente nazionale del SIM Carabinieri Giuseppe Bonadonna che ha ricordato: “L’associazionismo sindacale è venuto in essere nel 2018 grazie alla Corte Costituzionale e rappresenta il futuro non soltanto per i Carabinieri ma per tutte le Forze Armate. Oggi è avvenuto un bellissimo miracolo, ma più che altro è avvenuto l’ascolto delle istanze e delle necessità dei Carabinieri. L’Arma lo fa e le Associazioni sindacali lo faranno ulteriormente, con una vicinanza di prossimità al carabiniere e alla sua famiglia. E’ fondamentale che l’associazionismo sindacale si sviluppi sempre di più. Noi di fatto siamo stati i primi ad avere l’assenso dal ministero della Difesa e ci sono altre sigle che stanno lavorando ed è meraviglioso vedere quanto interesse ci sia ed è nostro compito fare in modo che questo interesse cresca ulteriormente e che questo interesse sia appagato dall’assistenza nei confronti dei nostri colleghi“.

L’intervento del Segretario Generale Regionale del SIM, Luciano Zarbano, ha rimarcato gli obiettivi e le finalità del SIM: “Sindacato utile al carabiniere, ma anche al cittadino. Nell’immaginario collettivo era forse impensabile che l’Arma dei Carabinieri potesse avere un sindacato al proprio interno. Ad ottobre, quando mi hanno dato l’incarico di commissario per formare il SIM della Liguria, gli iscritti erano pochissimi e nel giro di qualche mese sono aumentati in maniera sproporzionata. Sono molto soddisfatto della fiducia che hanno avuto i colleghi nell’eleggermi come Segretario Generale Regionale ma soprattutto sono soddisfatto di questa voglia di fare sindacato, anche perché la legge sul sindacato nell’Arma ha solamente due anni e la realtà si sta ampliando a livello locale e sta assumendo un livello notevole. Il motto è tutto dire. Come ho detto in apertura dei lavori, il sindacato nasce come una società di mutuo soccorso, per aiutarci fra di noi. Ma non solo, perché un Carabiniere che lavora in modo sereno è di vantaggio al cittadino che usufruisce del servizio. Il motto è ‘mai più soli’ e il fatto di sapere di avere una struttura che lo aiuta e lo consiglia, è di aiuto non soltanto al carabiniere che da’ il servizio ma anche al cittadino che lo riceve”.