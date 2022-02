Camogli: effetto Blanca, apre l'hotel di via Cuneo - LevanteNews

Dopo 15 anni circa dalla costruzione, a Pasqua , a Camogli, apre l’hotel di via Cuneo. Avrebbe dovuto essere inaugurato due anni fa, a fermarne l’apertura era però arrivata la pandemia. Comunicati ufficiali non ce ne sono, ma a dare la buona notizia è il via vai di tecnici e artigiani che devono verificare ogni particolare. L’hotel ha 40 camere, oltre a quattro suite, una piccola spa. Non ha ristorante, gli ospiti saranno liberi di scegliere dove consumare i pasti. L’albergo, per i camoglini “il fornetto” si chiama “Art sea”, ma non è detto che mantenga lo stesso nome possa cambiare nome.

Secondo i “si dice”, l’albergo, fgirmnato dall’architetto Salvatore Trompetto, sarebbe stato noleggiato e la società affittuaria, che gestirebbe una catena di alberghi, avrebbe il diritto di prelazione su un eventuale acquisto. Questo ai camogliesi poco interessa. Dopo il Sublimis (ex Casmona), è importante che apra anche questa struttura, La gente dice che è tutto merito dell’effetto Blanca, la serie televisiva vista da oltre 6.500.000 utenti nella sola Italia, che ha mostrato immagini meravigliose di Camogli. Il Comune avrà almeno ringraziato la produzione?