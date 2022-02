Cambio nel Rivasamba: via Davide Cesaretti e al suo posto David Del Nero. L’esonero è maturato al termine del ko della squadra di Sestri contro il Canaletto avvenuta domenica scorsa che ha impedito l’accesso agli spareggi play off.

Il primo allenamento di Del Nero avverrà nella giornata odierna: domenica ultima sfida di campionato in casa del Campomorone prima degli spareggi play out per mantenere l’Eccellenza.