Rapallo: "Ospedale, i politici a caccia di consensi" - LevanteNews

Da Giorgio Canepa, consigliere comunale Chiavari



Nelle ultime settimane non manca giorno che i media trattino argomenti legati all’ ASL4, in gran parte legati alla gestione del COVID-19, altri a situazioni più strategiche quali ad esempio un bilancio preventivo in profondo rosso ma anche a prospettive di organizzazione futura.

È di alcuni giorni fa che vi è stato un incontro fra il sottosegretario Costa e il Sindaco di Rapallo Bagnasco, dove come al solito politici insensati continuano a pensare più al consenso elettorale che alla vera salute dei cittadini pazienti.

Già è stato un enorme errore costruire un ospedale a Rapallo, sempre fatto nella logica del consenso elettorale, e si continua imperterriti a voler mettere in questo ospedale attività assolutamente fuori dal buon senso sanitario.

In particolare ritengo che sia assolutamente insensato mettere in queste strutture una chirurgia multidisciplinare al di fuori di un contesto ospedaliero COMPLETO di tutte le specialità che possono contribuire a veri e fattivi interventi multidisciplinari, anche in situazioni di emergenza.

Il Tigullio ha bisogno di un ospedale COMPLETO, dove a contorno di chi viene operato siano disponibili tutte le specialità, soprattutto attivabili in un brevissimo tempo.

Questo è quello che succede in tutto il mondo, e credo anche in molte organizzazioni sanitarie italiane: chissà perché questo concetto non viene applicato in ASL4.

Questo perché nel Tigullio abbiamo politici che vanno a cercare consensi elettorali con lo specchietto per le allodole della vicinanza territoriale invece che puntare sulla qualità del servizio ospedaliero.

In un articolo ho anche letto “l’agenda dei chirurghi in forza alla ASL del Tigullio viene integrata dalle prestazioni di liberi professionisti impegnati prevalentemente in altri territori”, frase sibillina che ben non si capisce; vuol forse dire che questi opereranno come liberi professionisti con tutte le spese a carico del paziente? quindi solo sanità per chi se la può permettere?

Termino dicendo che forse è giunto il momento che si smetta di raccontar frottole ai Cittadini, che la trasparenza delle scelte sia una vera trasparenza e non il risultato di favori elettorali, ma che soprattutto si pensi ai Cittadini e non al proprio successo elettorale, cosa che purtroppo tanti, troppi, di tutti i colori politici oggi hanno come obiettivo primario.

Giorgio Canepa Capo gruppo di Partecipattiva a Chiavari