Val d'Aveto: tanta neve, sabato e domenica impianti di risalita aperti - LevanteNews

Nevica in Val d’Aveto e il manto bianco ricopre anche Rezzoaglio. Stamattina il primo nevischio, poi la temperatura è scesa ed è arrivata la tanto attesa neve. Mezzi spazzaneve e spargisale sono al lavoro per tenere le strade sgombere e garantire il transito. Solo la strada alta del Penna al momento non è percorribile.

Gioiscono gli operatori turistici. Il sindaco Giuseppe Tassi anticipa: “Sabato e domenica saranno certamente aperti gli impianti di risalita e le piste saranno eccellenti. Mi auguro che gli amici della Val d’Aveto salgano a godersi le piste e lo spettacolo meraviglioso della neve che sembra mutare il paesaggio rendendolo fiabesco. Garantisco che le strade saranno percorribili, senza problemi”.