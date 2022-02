'Santa': "Liguria amica dei bambini e libera dalla plastica" - LevanteNews

Da Ufficio Comunicazione SML (Santa Margherita Ligure ndr)

Si invia una dichiarazione dell’Assessore comunale di Santa Margherita Ligure Beatrice Tassara in merito alla dichiarazione di ammissibilità, da parte dell’Ufficio di Presidenza del consiglio regionale ligure, dalla proposta di legge di iniziativa popolare, “Per una Liguria Amica dei Bambini e libera dalla plastica”, partita dall’Unicef, anche con una serie di raccolta firme, la cui richiesta era stata approvata all’unanimità, tramite apposita delibera, dal consiglio comunale di Santa Margherita Ligure:

«Ci tengo, a nome dell’Amministrazione comunale, a ringraziare tutte le persone che hanno firmato, aderendo a questa proposta di legge di iniziativa popolare. L’Ufficio anagrafe e la biblioteca che hanno funzionato come punto di raccolta delle firme e il consiglio comunale che ha approvato all’unanimità la proposta dell’Unicef. Ricordiamo che la nostra biblioteca è punto Unicef, realtà con cui la biblioteca collabora costantemente, collaborazione che si concretizza in tante iniziative, coinvolgendo tutte le scuole di Santa Margherita Ligure, di ogni ordine e grado, come nel caso della manifestazione del 27 maggio sul Monte di Portofino, già ribattezzato Monte dei Bambini. Altre collaborazioni con l’Unicef vengono promosse anche tramite l’Anffas e lo Sportello Informadisabili».