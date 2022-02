San Colombano: "Primo passo per evitare il prelievo forzoso d'acqua" - LevanteNews

Da Claudio Solari, Gruppo Territorio e Sviluppo

Si è concluso il consiglio comunale straordinario richiesto dai consiglieri del gruppo Territorio e Sviluppo sul prosciugamento estivo del Torrente Lavagna.

Alla seduta hanno partecipato anche il Sindaco di Leivi Vittorio Centanaro, l’assessore del comune di Coreglia Ligure e della Città Metropolitana di Genova Elio Cuneo, un funzionario della Città Metropolitana di Genova per ATO risorse idriche, un rappresentante di Iren S.p.A., Il Presidente della Coldiretti Paolo Corsiglia, quello della C.I.A. Alessandro Ferrante, Il Presidente di Italia Nostra Tigullio Roberto Spinetto, il Presidente della Fima Tigullio Umberto Righi e l’Avv.Luca De Paoli in rappresentanza dell’associazione Pesca sportiva di Cicagna.

Dopo un ampio dibattito sulle gravi ripercussioni subite nella bassa Fontanabuona dal prelievo forzoso d’acqua dal torrente Lavagna a Pian di Coreglia Ligure si è deciso di rinviare ad una prossima seduta del consiglio comunale per inserire nuovi dati scaturiti dalla riunione al documento presentato da Territorio e Sviluppo prima di inviarlo all’Unione europea e ad altre sedi competenti.

I Consiglieri comunali del gruppo Territorio e Sviluppo sono soddisfatti di questo primo importante lavoro condiviso da tutte le forze presenti per il bene del territorio.