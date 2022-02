San Colombano: "Prelievo idrico dal Lavagna, necessari nuovi accertamenti" - LevanteNews

Dal Comune di San Colombano Certenoli

Lunedì 14 Febbraio 2022, alle ore 16, si è svolto, presso la Sala Consiliare del Comune di San Colombano Certenoli, un Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta aperta relativamente al punto 1 dell’O.d.G.

Il primo argomento in discussione ha riguardato la richiesta, presentata dal

Gruppo Consiliare “Territorio e Sviluppo”, di approvazione dell’O.d.G. “Segnalazione in ordine al rispetto del deflusso minimo vitale e delle norme in materia ambientale e igienico-sanitaria nella gestione della captazione di acqua dal Torrente Lavagna e dalla falda sottostante. Segnalazione alla Commissione Europea ai fini dell’esercizio della vigilanza ex art. 17 del Trattato dell’Unione Europea”.

Il problema della captazione di acqua, per uso potabile, dal Torrente Lavagna in località Pian di Coreglia in Comune di Coreglia Ligure, è una questione di vecchia data che era stata affrontata dall’Amministrazione Comunale di San Colombano Certenoli già a partire dal 1950.

In quei tempi lontani il Comune infatti denunciava come l’emungimento di un così importante volume d’acqua indirizzato verso Santa Margherita Ligure, fosse incompatibile con le esigenze dell’attività agricola; la piana alluvionale del Torrente Lavagna era allora coltivata in modo intensivo ed erano attivi numerosi consorzi irrigui che, attraverso un capillare sistema di canalette, prelevavano e distribuivano l’acqua del torrente in modo pressoché continuo.

Gli atti prodotti dal Comune, ed indirizzati agli Enti superiori di tutti i livelli, non portarono purtroppo ad alcun risultato in quanto presumibilmente si scontrarono con interessi contro i quali un piccolo Comune come il nostro ben poco poteva ottenere.

Oggi la stragrande maggioranza dei campi un tempo coltivati risulta

abbandonata, i consorzi irrigui da molti anni non sono più attivi, ed i pochi contadini,

che ancora insistono a coltivare la terra, si arrangiano come possono per rifornirsi di

acqua.

Nonostante quanto appena detto il problema continua a sussistere perché

quando il torrente, in alcuni momenti del periodo estivo, va incontro al

prosciugamento, la sua fauna ittica, non più prelevata e portata in salvo come si

faceva un tempo, muore di asfissia liberando sgradevoli miasmi ed innescando

criticità di natura igienico-sanitaria.

Senza contare poi gli aspetti negativi di carattere paesaggistico e le ripercussioni sull’oasi faunistica del Fiume Entella indotte dalla riduzione delle portate.

Sebbene l’eccessivo prelievo dal subalveo del Torrente Lavagna sia da sempre riconosciuto, non è stata mai trovata una soluzione efficace; a tal fine il Gruppo Consiliare di Maggioranza “Nella continuità verso il futuro” ha ritenuto utile invitare alla discussione, in sede di Consiglio, personale di ATO e IRETI per avere informazioni di carattere tecnico e conoscere quali interventi siano in progetto.

Sentiti tutti i partecipanti al dibattito consiliare il Gruppo di Maggioranza ha ritenuto, per il momento, di non portare in votazione la richiesta del Gruppo di Minoranza, che ha accettato la proposta, poiché ritiene che siano indispensabili ulteriori chiarimenti ed approfondimenti da parte degli Enti coinvolti.