San Colombano: torrente Lavagna, Rapallo e 'Santa' avranno meno acqua - LevanteNews

A San Colombano Certenoli, si è svolto oggi alle ore 16 il consiglio comunale straordinario richiesto dai consiglieri Claudio Solari, Paola Repetto e Mirco Aste del gruppo Territorio e Sviluppo per discutere e adottare i necessari provvedimenti in relazione al prosciugamento estivo del Torrente Lavagna ed il prelievo forzoso d’acqua da parte del gestore del servizio idrico a favore dei comuni della costa. La captazione dell’acqua dal torrente Lavagna, che scorre lungo la Fontanabuona, per dissetare Rapallo e Santa Margherita (dove in estate si raggiunge una popolazione che si avvicina ai 100.000 abitanti) lascia in secca sette chilometri di torrente.

Alla seduta erano presenti i rappresentanti di Ato Città Metropolitana di Genova; i Comuni di Coreglia Ligure e Leivi – il cui territorio è attraversato dal corso d’acqua -, con rispettivamente il sindaco Vittorio Centanaro e il vicesindaco, nonchè consigliere metropolitano, Elio Cuneo; le associazioni Italia Nostra Tigullio Onlus, Fima Tigullio, Coldiretti, Cia e Associazione pesca Sportiva di Cicagna. La mozione con cui la minoranza chiedeva un ricorso alla Commissione europea affinché sia osservato il “rispetto del deflusso minimo vitale” nel greto del Lavagna non è stata approvata. Maggioranza e opposizione hanno deciso di comune accordo di rimettere la questione all’ordine del giorno in una prossima seduta: “Raccoglieremo le relazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti in modo da adottare un provvedimento più puntuale e preciso possibile”, dichiara la sindaca Carla Casella.

“Il nostro gruppo è soddisfatto di quanto concordato – dice il consigliere Claudio Solari -. Ireti, il gestore del servizio idrico, e Ato si sono rese disponibili a vagliare ipotesi di intervento migliorativi atti a ridurre la quantità del prelievo, contemperando le esigenze di San Colombano con quelle di Rapallo e Santa Margherita, al fine di preservare la fauna e l’agricoltura della zona. Senagliamo, inoltre, come la presenza di scarchi fognari e di pozzi di prelevamento lungo il corso del torrente non possa che incidere negativamente sulla qualità dell’acqua”.

La richiesta d’intervento alla Commissione Europea è, dunque, soltanto rinviata.