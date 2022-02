Recco: tradizioni locali, le attività svolte dall'amministrazione - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

“L’individuazione dell’assessorato alle Tradizioni Locali ha come obiettivo la valorizzazione della nostra identità – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – per salvaguardare il nostro patrimonio culturale e le nostre tradizioni più radicate, attorno alle quali la comunità recchelina ha scritto le sue più intense pagine di storia. Ne è una bellissima testimonianza la festa dell’8 settembre e tutte le altre feste patronali, che affermano la nostra autenticità e le nostre radici. Purtroppo a causa della pandemia, per due edizioni consecutive, non è stato possibile assistere al tradizionale e atteso spettacolo pirotecnico in onore della nostra ‘Suffragina’, che ogni anno attrae migliaia di persone. Le sparate dei tradizionali mascoli sono state comunque grandiose e l’atmosfera in città è stata speciale, così come molto sentite sono state le celebrazioni religiose e la processione. Il ringraziamento va all’assessore alle Tradizioni Locali Francesca Aprile e ai due responsabili che si sono succeduti, dott. Ratto e sig.ra Mazzini e tutto il personale, che hanno saputo garantire la continuità nonostante l’emergenza sanitaria. Un pensiero grato va a tutti i volontari che con tanta passione riescono a custodire e tramandare le tradizioni passate e a far conoscere ed apprezzare la nostra realtà”.

Di seguito le principali attività:

– nel 2019 la Festa dell’8 settembre si è svolta secondo tradizione e in sicurezza, nonostante gli allertamenti meteo, anche attraverso l’apertura straordinaria del C.O.C; nelle successive edizioni (2020 e 2021) la ricorrenza di Nostra Signora del Suffragio ha avuto luogo come da tradizione nonostante le gravi restrizioni dovute alla pandemia, anche se la città ha dovuto rinunciare agli spettacoli pirotecnici;

– la cerimonia del Confeugo si è svolta regolarmente tutti gli anni. Anche nel 2020 una piccola delegazione ha provveduto a mantenere la tradizione con l’accensione dell’Alloro in piazza Nicoloso sotto l’albero di Natale donato dal comune di Ponte di Legno;

– commemorazione del bombardamento del 10 novembre 1943;

– celebrazione, tutti gli anni, del gemellaggio Recco – Ponte di Legno, con scambio di doni. Anche nel 2020 la tradizione è stata mantenuta con collegamenti digitali cui hanno partecipato le delegazioni delle Amministrazioni Comunali e i rappresentanti dei Comitati del Gemellaggio. Ogni anno i recchelini donano al Comune di Ponte di Legno le palme intrecciate da benedire la domenica delle Palme e i dalignesi hanno inviato un maestoso abete per Natale;

– in collaborazione con la Pro Loco sono state festeggiate le coppie più longeve (50 anni e oltre di matrimonio);

– si sono sviluppati ulteriormente, consolidandoli, gli scambi culturali con la città di Carloforte, i cui rappresentanti fanno tappa a Recco tutti gli anni, in occasione della visita a Pegli a novembre per le celebrazioni della Madonna dello Schiavo.

– organizzazione della mostra “Presepi dal Mondo” dalla collezione personale di don Antonio Servetto in sala polivalente (2021).