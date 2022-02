Recco: "Chimica e Cucina", giovedì serata dedicata al giallo - LevanteNews

Dalla Pro Loco Recco

Eugenio Montale, poeta ligure per eccellenza, diede grande nobiltà al colore giallo nella sua poesia “I limoni”, dove li descrisse come “le trombe d’oro della solarità”. Giallo è oro, sole, luce e tutto ciò che ci porta all’estate, alla festa e alla leggerezza.

La quinta serata di “Chimica & Cucina” sarà dedicata proprio al colore GIALLO: formaggi, olio, limoni, miele e tanti altri alimenti gialli saranno i protagonisti. La manifestazione continua presso il ristorante “Da ö Vittorio” a Recco, in compagnia del Prof. Riccardo Carlini, chimico, divulgatore scientifico e docente presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, che illustrerà le proprietà chimiche, nutrizionali e gastronomiche di questi cibi con semplici esperimenti e coinvolgente narrazione. L’incontro proseguirà con la squisita cena a tema: traduzione della scienza in arte culinaria.

La serata GIALLA è programmata per Giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 19.00. Questa sera vedrà come guest star il frantoio Novella e Vignolo di Recco che omaggerà tutti i partecipanti con i suoi gustosissimi prodotti.

L’evento ha il patrocinio della Città di Recco e della Proloco di Recco che contribuirà a garantire la completa osservanza delle norme di sicurezza previste dal protocollo anti-covid.

Il menù proposto per la serata è il seguente:

Baccalà mantecato, panissa e terra di olive

Focaccia di Recco al San Stè

Zimino di ceci

Lonza laccata al miele con patate arrosto

Cheesecake ai frutti esotici

Caffè e Bevande incluse

La cena sarà accompagnata dal Sereole Soave DOC Bertani 2018, un vino dai profumi freschi di agrume e fiori bianchi, una spiccata mineralità e una gradevole sapidità. Il prezzo proposto per l’intera serata è €30

Info e prenotazioni:

Ristorante “Da ö Vittorio”: 0185 74029 oppure info@daovittorio.it

Pro Loco Recco: 0185 722440 oppure info@prolocorecco.it

Vi aspettiamo numerosi e non dimenticate il Super Green Pass!