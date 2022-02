RASSEGNA STAMPA. Sestri: grandi emozioni in discoteca; ieri 150 nuovi contagi - LevanteNews

Oggi, lunedì 14 febbraio, auguri a Valentino. Oggi festa degli innamorati. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Chi viaggia con donne non abbia fretta”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri in Asl-4 i nuovi contagi sono 150; i pazienti ricoverati sono 31 di cui 1 in terapia intensiva”; “A Sestri Levante discoteca riaperta e grandi emozioni”; “Green pass obbligatorio al lavoro”. Bonus edilizio: “Tutto fermo, ora l’entroterra è in crisi”; “I prezzi salgono alle stelle e non si trovano imprese”.

Sestri Levante: successo dell’Andersen trial. Sestri Levante: gli studenti del Natta presentano il video dedicato a Vittorio Deambrosis. Lavagna entra nelle Città dell’olio liguri. Chiavari: lo stemma cittadino e gli scontri secolari fra opposte fazioni. Chiavari: rassegne doc al Mignon.

Rapallo: “Grandi lavori, ci sacrifichiamo ma è giusto farli”.

Camogli: oggi consiglio comunale.

Rezzoaglio: Villa Ravenna si prepara a tornare gioiello.