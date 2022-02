Rapallo: lungomare San Michele-Trelo, sì della giunta al progetto - LevanteNews

La giunta di Rapallo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico per la messa in sicurezza del lungomare di San Michele di Pagana-Trelo distrutto dalla terribile mareggiata del 29-30 ottobre 2018. L’opera, costo 994.980 euro, non ha ottenuto contributi dalla Regione; i fondi dovrebbro arrivare dal piano di resilienza.

Detta così sembra semplice, ma per accedere al finanziamento, l’assessore Filippo Lasinio, i dirigenti e l’ufficio tecnico hanno dovuto approntare in tempo record: relazione illustrativa; planimetria delle zone d’intervento; la stima dei costi, la documentazione fotografica. “L’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori si configura come un atto preparatorio ed indispensabile per l’individuazione dei fabbisogni finanziari necessari per la realizzazione delle opere contemplate nello stesso ed eventualmente consentire l’espletamento delle successive fasi progettuali, una volta reperite le risorse”.