Parco Portofino: lettera aperta al senatore Caleo - LevanteNews

Da Pino Lanata, lettera aperta al Gent.mo Senatore Massimo Caleo

Ho letto con molta attenzione l’articolo pubblicato da Il Secolo XIX, in cronaca del levante, sabato 12/02/2022 dal titolo “Portofino che pateracchio. Caleo spara a zero sul Parco”.

Da cittadino chiavarese, da armaiolo, da cacciatore convinto e da ormai vecchio ambientalista, mi permetto farle conoscere il mio pensiero e fare alcune osservazioni.

Credo che Lei non conosca proprio bene la realtà della mia zona; forse Lei non ha ben presente quanto sia modesta la superficie della Regione Liguria e quanto abbondante sia il territorio protetto da leggi e regolamenti vari (il divieto di caccia esiste già su circa il 30%).

In Liguria tutto è piccolo: i caruggi, i vicoletti, le strade ex muattee, le creuze, i porticcioli, le fasce terrazzate, le case a schiera attaccate una all’altra con stanze piccole e rebighi vari, con modestissimi servizi igienici, scainè ripide, scagni stretti e bui, stallin e non stalle, rianelli e non fiumi, ecc. ecc.

Di grande c’è ben poco: forse solo il lavoro dei suoi abitanti e la voglia di libertà che ha sempre animato i Liguri (i Romani li hanno domati solo con la deportazione, i Piemontesi del Regno di Sardegna con il M.llo Thaon di Revel). Non abbiamo bisogno di Comitati di Gestione che arrivano da lontano.

Quindi no al parco grande. sì al parco piccolo mnazionale di Portofino.

Piccolo è facilmente gestibile, piccolo è omogeneo. Nulla assimila Chiavari o Zoagli a Portofino. Quello che c’era da tutelare è già stato sicuramente tutelato con i SIC e con piani regolatori vari, arrivati forse un poco in ritardo (la rapallizzazione era più importante!). Questo è un dato certo.

Parco Grande è solo promessa di sogni e denaro; subito tanti divieti, il resto è da vedersi. E’ sicuramente meglio che questi divieti restino, aggiornati, già dove ci sono dal 1935.

Le promesse / bugie sono tipiche dei marinai; è meglio non navigare e stare con i piedi ben saldi in terra, nella realtà.

Credo che anche Lei quando è riuscito a far inserire in una legge di fine anno la frase “Portofino Parco Nazionale” non avesse ben presente quale era la superficie interessata, altrimenti l’avrebbe ben illustrata a tutti, e non solo a qualche Sindaco, prima del famoso ricorso Granara.

Portofino è un Comune piccolo piccolo, quindi il Parco Nazionale con il suo nome deve essere piccolo piccolo. Se diventa grande non è più di Portofino.

…ma Portofino è un nome prestigioso che “rende”, e se lo togliamo dalla denominazione del parco grande nazionale, come sarebbe logico, cambia tutto; e di questo né è ben cosciente il Sindaco di Portofino.

Notato poi che i francobolli stanno scomparendo, godiamoci subito del Parco di Portofino a dimensione francobollo, attacchiamolo bene, diamogli il giusto valore e quando in tanti avranno ricevuto il messaggio trasmesso, tutto sarà perfetto, il valore lievitato al massimo, tutti vorranno una “quartina” di francobolli.

Cittadini e cacciatori saranno felici di collezionare francobolli! O no?

Onorevole Senatore, non sia deluso, non sia rattristato, sia orgoglioso del lavoro fatto a Roma in Senato, e di ciò in molti gliene diamo merito, soprattutto come membro della “Commissione parlamentare di inchieste per attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati”;però ritorni nella sua e nostra terra, riveda la realtà, riascolti il territorio e pensi anche Lei “in piccolo” non “in grande”. Avrà ancora soddisfazioni.

Cordialmente.

Chiavari, 13/02/2022

Pino Lanata

P.S.: considerato che “spara a zero” sul Parco di Portofino, vuol dire che ha il porto d’armi. Meno male, anche Lei è dei “nostri”, e non lo sapevamo!