Nuoto/ Rari Nantes Camogli alla Sciorba con giovanissimi di gran carattere - LevanteNews

Dalla Segreteria della Rari Nantes Camogli

Domenica 13 Febbraio è stato un pomeriggio di gare super impegnative per gli esordienti b presso l’ impianto polisportivo Sciorba.

I cuccioli del nuoto avevano da disputare due tra le gare più difficili di tutto il programma: 100 delfino e 200 rana, a completare la giornata 50 stile libero e staffetta 4 x 50 delfino.

Le portacolori bianconere sono state

Barbagelata Micole 100 delfino , 50 stile;

Bozzo Angelica 100 delfino, 50 stile;

Lagno Giada 100 delfino, 200 rana;

Lanata Ginevra 100 delfino , 200 rana;

Pagano Alice 200 rana e 100 delfino,

La staffetta femminile schierata era invece composta da Lagno, Barbagelata,Pagano, Lanata .

Nel settore maschile i quattro moschettieri sono stati gli stessi della 4 x 50 delfino ovvero

Angiolani Andrea 100 delfino, 200 rana;

Costa Andrea 100 delfino, 200 rana,

Giubertoni Ettore 100 delfino, 200 rana,

Macchiavello Pietro 100 delfino , 200 rana.

” La quarta prova esordienti b prevede gare molto difficili, soprattutto per una compagine giovane , come la nostra , sono solo tre i veterani della categoria, quindi eravamo consapevoli delle possibili difficoltà, ma i nostri gnometti, ci hanno stupito ancora una volta per resilienza e carattere, e noi non possiamo che esserne fieri ” commento dei tecnici Oliva e Pacini.

Per ciò che concerne le prove degli esordienti “a” i ragazzi hanno affrontato gare lunghe come i 400 stile e i 200 dorso, o gare veloci, ma non per questo più semplici come 100 delfino e 100 rana:

“abbiamo riscontrato progressi cronometrici importanti, grossi miglioramenti sia tecnici che mentali, per cui non possiamo che essere soddisfatti dei nostri ragazzi”.

Nel dettaglio ecco le gare dei quattro leoni :

Gatto Junior 100 delfino e 400 stile libero,

Massa Elena 100 rana e 400 stile libero,

Ortori Leonardo 100 rana e 400 stile libero,

Revello Giulia Mina 400 stile libero e 200 dorso.

Nel weekend, sempre presso l’impianto polisportivo di Sciorba, si sono disputati i campionati regionali master. La compagine bianconera era composta da:

Eugenio Bruzzone nei 50 e 100 dorso

Alessandro Traverso nei 50 e 200 stile,

Mauro Revello nei 200 e 800 stile

Fabio Fabbri nei 50 stile e nei 50 rana.

Commento dei tecnici Oliva e Pacini:” sicuramente la situazione pandemica non ci ha aiutato ad affrontare questi regionali con tutta la squadra, che seppur piccola ha sempre partecipato con entusiasmo alla prova regionale.

I piazzamenti, i riscontri cronometrici sono stati buoni, così come i punteggi.Ringraziando la federazione e il comitato ligure, compresi giudici e cronometristi che ci hanno dato la possibilità di competere nonostante tutto ci auguriamo si possa tornare alla normalità con un format, meno restrittivo ,ma soprattutto alla vera essenza delle competizioni master ovvero la convivialità”.