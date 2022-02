Moneglia: cappa della cucina a fuoco in via Dollera - LevanteNews

Incendio in un’abitazione al primo piano di una villetta in via Dallera civico 5, a Moneglia. Il rogo si è sviluppato ieri attorno alle 21 dalla cappa della cucina e si è esteso ad alcuni pensili. La persona anziana che si trovava all’interno è uscita, assistita, ma senza danni fisici, dai militi della pubblica assistenza accorsa. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo che, per arrivare a Moneglia, hanno dovuto superare intoppi e tempi imposti dalle gallerie. Sono comunque riusciti a limitare i danni alla sola cucina, anche se la casa è annerita dal fumo, ma agibile.