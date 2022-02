Levanto: via al rinnovo con panchine, rastrelliere per bici e contenitori per rifiuti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa comune di Levanto

Prosegue il rinnovo dell’arredo urbano nel centro e nell’immediata periferia di Levanto, in funzione dell’avvio della stagione turistica e dell’auspicata ripresa a pieno ritmo delle attività economiche legate a questo settore.

Dopo il restyling del verde pubblico, che ha coinvolto soprattutto il lungomare e la piazzetta accanto all’ex sede ferroviaria, adesso l’amministrazione comunale ha messo mano al rinnovo della dotazione di contenitori dei rifiuti, panchine e rastrelliere per le biciclette.

“È un’operazione che abbiamo avviato nei giorni scorsi e che contiamo di portare a termine entro la primavera, quando tutte le forniture di arredi che sono state effettuate saranno consegnate – spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo Lizza – L’obiettivo è essere pronti ad accogliere i turisti con le infrastrutture indispensabili sia a garantire una buona qualità dei servizi di igiene urbana, sia a rendere il paese più gradevole da vivere, soprattutto nei luoghi destinati al passeggio e alla sosta”.

Prima dell’inizio dell’estate entreranno quindi in funzione 50 nuove rastrelliere, ognuna in grado di ospitare quattro biciclette, col compito di sostituire quelle ormai usurate e implementare la dotazione necessaria a supportare il sempre crescente utilizzo delle due ruote come mezzo di fruizione del territorio. Nelle aree del centro saranno poi installate ventuno nuove panchine in legno e alluminio, mentre su tutto il territorio compreso tra la linea ferroviaria e il mare è già stata avviata la collocazione di un centinaio di contenitori per i rifiuti di varie tipologie: dai più capienti bidoni da 110 litri (una ventina già sistemata sulla passeggiata della pietra) ai cestini gettacarta di piccola volumetria, la cui posa in opera è già iniziata in corso Roma.