Leivi: manovra errata, auto imbocca una scalinata - LevanteNews

E’ accaduto ieri a Leivi, in largo Marconi, nei pressi del noto ristorante Pepen. A mezzanotte, un’auto, per una errata manovra, è finita in una scalinata e lì è rimasta fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Chiavari. Intervento complesso perché oltre ai verricelli utilizzati per riportare la vettura in strada, è stato necessario l’uso di cuscinetti d’aria per alzarla ed evitare l’impatto dei gradini sulla carrozzeria. Un capannello di persone, nonostante l’ora, ha seguito l’operazione. Assicurano che il conducente della vettura non era un anziano.