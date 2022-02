Lavagna: "Sì al parco fluviale. Commissione regionale deludente" - LevanteNews

Dal Movimento 5 Stelle Chiavari

Apprendiamo che questa mattina, 14 febbraio i Sindaci dei comuni di Carasco, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Leivi, incontrano gli organi di stampa per illustrare il progetto d’avvio per la costituzione di un parco fluviale sulla piana dell’Entella.

In attesa di conoscere meglio ulteriori dettagli del progetto presentato, lo valutiamo al più come una buona opportunità di sviluppo per il nostro turismo. Una delle tante risorse per allungare la stagione turistica valorizzando ciò che il territorio offre.

Non possiamo che apprezzarne anche l’aspetto di blanda tutela in quanto nei parchi fluviali i territori di protezione sono sottoposti a vincolo paesaggistico – ambientale.

Tuttavia sappiamo bene che già la zona più a valle del fiume Entella fa parte del SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e esiste il ”Contratto di Fiume” e questi due strumenti già offrono possibilità’ di protezione ma sostanzialmente vengono sempre tenuti in poco conto dalle autorità sovracomunali competenti.

Ci fa sorridere un po’ pensare che alcuni obiettivi dei parchi fluviali sono quelli di mantenere i fiumi «liberi di esercitare la propria dinamica evolutiva senza costrizioni artificiali» e di intraprendere ed appoggiare tutte le misure che consentano ai fiumi di «mantenere un elevato indice di funzionalità dal punto di vista ecologico, un assetto idrogeologico che garantisca in caso di piene la sicurezza del territorio attraverso esondazioni morbide in aree di contenimento naturale» per una qualità elevata degli habitat fluviali ed un uso sociale appropriato.

Ed il pensiero corre subito dritto alla Diga Perigli. Speriamo non sia questa del parco fluviale l’ ennesimo giro di valzer di una politica che offre cure palliative ma non risolve il problema principale.

In attesa dell’esito del procedimento per ottenere il vincolo monumentale dalla Sovrintendenza sul ”seggiun” ricordiamo che gli stessi attori che ora varano il parco fluviale , in particolare i sindaci Mangiante e Garibaldi, con gli altri sindaci appartenenti alla piana dell’Entella pochi mesi fa ad agosto lanciavano, insieme all’ idea del parco fluviale anche due proposte da presentare ai consiglieri regionali di maggioranza come un invito a seguire con grande attenzione, soprattutto con grande urgenza, due cose fondamentali: La prima era la convocazione della commissione regionale, che al momento ha portato a risultati deludenti a dire il vero : nell’ultimo incontro sono stati ascoltati i tecnici della Città Metropolitana di Genova che hanno avuto modo di illustrare il progetto del nuovo argine del fiume. I tecnici, fa sapere l’ex Provincia, hanno condiviso aspetti di dettaglio, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti, relativi ad alcuni adattamenti puramente estetici da apportare alla struttura, senza ovviamente pregiudicarne la realizzazione.

La seconda era la convocazione di tutte le parti interessate per giungere alla conferenza dei servizi che avrebbe dovuto chiudersi con un nuovo accordo di programma.

Al momento i risultati sono stati deludenti, su tutti questi fronti.

Noi rimaniamo chiaramente favorevoli, all’ istituzione del parco fluviale. Studiandone magari la possibilità di inserimento all’ interno del parco di Portofino , consapevoli ,come detto, che il parco rientrerebbe anche nel SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e nel ”Contratto di Fiume” strumenti che devono avere piena attuazione e che non hanno espresso ancora tutte le loro potenzialità ,ma auspichiamo dalla Regione e dalla Citta’ Metropolitana ben altri passi.

Invitiamo sempre i politici locali a coinvolgere e convincere i loro colleghi della stessa parte politica ,sempre in Regione ed in Città Metropolitana per fermare la diga di cemento che lo attraverserebbe il parco fluviale. L’ unico parco fluviale al mondo con una colata di cemento al centro.

Come da sempre fa il Movimento 5 Stelle, come ad esempio fatto la scorsa settimana su piana dell’ Entella e Parco di Portofino con la visita e l’ interessamento delle Dott.ssa Ilaria Fontana, Sottosegretario di Stato per la Transizione ecologica.