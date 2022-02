Lavagna: "Massima disponibilità ad un confronto per illustrare i lavori" - LevanteNews

Dall’Ufficio Comunicazione Città Metropolitana di Genova

Al fine di fornire informazioni precise e circostanziate ai Cittadini, relativamente alla iniziata realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico del fiume Entella, la Consigliera metropolitana Laura Repetto, delegata ai Lavori Pubblici, conferma la propria disponibilità, e quella dei tecnici degli uffici che stanno seguendo il progetto, ad un incontro con le parti interessate per avere un confronto costruttivo sull’argomento ed illustrare al meglio i lavori previsti.

“Ho letto sugli organi di stampa diverse dichiarazioni preoccupate da parte di cittadini e di comitati che si oppongono alla realizzazione dei lavori – ha voluto puntualizzare Laura Repetto – posso comprendere le legittime preoccupazioni degli agricoltori che temono per le aree da loro coltivate, ma nel tranquillizzarli relativamente al fatto che i lavori, già appaltati e regolarmente iniziati con le opere propedeutiche previste, non comprometteranno assolutamente le loro attività, voglio sottolineare che quello che invece dispiace e lascia stupiti è la volontà di manifestare il proprio dissenso senza aver prima chiesto un confronto con il nostro Ente, in maniera da ricevere le corrette informazioni sulla realizzazione dell’opera e su come quest’ultima sia stata profondamente modificata rispetto alle prime progettazioni, e contestualmente fare chiarezza e contestare le false notizie che in questi ultimi mesi sono state diffuse. Restiamo comunque disponibili ad un confronto e stiamo preparando con gli uffici ulteriori materiali esplicativi, chiari ed esaustivi, speriamo, dell’opera in itinere”

“Stiamo anche ragionando sulla creazione di un tavolo indirizzato agli amministratori ed ai tecnici dei comuni che gravitano sull’area interessata, ma ribadisco – conclude Laura Repetto – la nostra estrema disponibilità ad un incontro, ad oggi mai richiestoci, con tutti i portatori di interessi che, in funzione delle disponibilità reciproche, potrà essere programmato in tempi brevi”