Lavagna: "La Via dell'ardesia", domenica escursione panoramica ad anello - LevanteNews

Da Valerio Lastrico – Guida Ambientale Escursionistica Liguria

Domenica 20 febbraio

La Via dell’ardesia. Panoramica escursione ad anello da Lavagna

Escursione ad anello con partenza e arrivo alla Basilica di Santo Stefano nel centro storico di Lavagna, sulle vie delle portatrici di ardesia. Sicuramente il più panoramico tra i percorsi legati al luogo di più antica estrazione dell’oro nero locale, permette di arrivare in quota, nella zona delle cave, con relativa facilità. A dispetto della lunghezza e del dislivello, tanto la via di salita quanto quella di discesa, essendo state progettate per la fatica delle portatrici, non sono mai eccessivamente ripide. Sono inoltre caratterizzate da un fondo ottimo, essendo, quasi nella loro interezza, lastricate dalle caratteristiche ciappe, tra fantastici uliveti. Il tratto di crinale fra le cave, inoltre, è stato appena risistemato e attrezzato con aree sosta e punti panoramici.

Un vero viaggio nella storia della vita e dell’economia locale, con la possibilità di apprezzare le differenze tra i vari tipi di cave e tutte le opere connesse. Il tutto avendo sempre sotto lo sguardo lo scintillio del mare, il Monte di Portofino e i promontori di Sestri Levante, cui si aggiungono, una volta raggiunto il crinale, buona parte dei monti dell’entroterra. Passando anche, tra gli altri, dal meraviglioso balcone panoramico di Santa Giulia, col suo risseu policromo e il suo leccio monumentale.

Appuntamento: ore 10 presso i giardini di fronte alla stazione di Lavagna (piazza Torino)

Rientro a Lavagna alle ore 17 circa (necessario pranzo al sacco)

Difficoltà: Escursionistica media (E)

A dispetto della lunghezza e del dislivello, escursione mediamente semplice. Tanto la via di salita quanto quella di discesa, essendo state progettate per la fatica delle portatrici, non sono mai eccessivamente ripide. Sono inoltre caratterizzate da un fondo ottimo, essendo, quasi nella loro interezza, lastricate dalle caratteristiche ciappe.

Dislivello: 700 metri circa

Lunghezza: 13 km circa

Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria al 3480906206 (Whatsapp)