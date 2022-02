La settimana inizia sotto la pioggia - LevanteNews

Coperto con precipitazioni deboli sparse al mattino e deboli nevicate oltre 800-1200 m. Dal pomeriggio fenomeni in intensificazione fino a divenire diffusi e moderati in serata. Quota neve in calo fino a fondovalle su Bormida, Erro, Stura e Scrivia

TEMPERATURE: in calo, specie nell’interno

VENTI: moderati settentrionali sul Centro-Ponente, meridionali a Levante

MARE: mosso, in aumento a molto mosso ovunque in serata

UMIDITA’: su valori alti

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: piogge, neve interno