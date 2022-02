Chiuavari: dal parco di Portofino al depuratore in colmata - LevanteNews

Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo Pd in Regione

mentre vi scrivo la situazione politica sul confine tra Russia e Ucraina continua ad essere tesissima, ed il rischio di un conflitto alle porte dell’Europa pare una ipotesi non così irrealistica, se il quadro continuerà a peggiorare e ad avvitarsi ulteriormente in mancanza di soluzioni diplomatiche di raffreddamento della crisi, che coinvolge Usa, Nato, Europa, Russia e Cina causando fibrillazioni economiche e geopolitiche i cui effetti concreti – a partire dal caro bollette – sono già evidenti. Un quadro di grande preoccupazione in cui l’Europa, in maniera più coordinata, dovrà saper fare la propria parte.

VIA LE MASCHERINE, MA NON ABBASSIAMO LA GUARDIA SULL’EMERGENZA- Tornando all’emergenza COVID, i consueti bollettini quotidiani mostrano una continua e stabile discesa dei ricoveri in ospedale e un numero di positivi quotidiani che continua a rimanere costante.

Ogni giorno, sempre di più, ci accorgiamo anche di quanto la campagna vaccinale sia stata fondamentale per evitare il peggio, sia per la tenuta sanitaria che per limitare al minimo gli effetti dell’infezione da Covid.

Purtroppo non ci sono novità da parte della Giunta regionale e da parte dell’Assessore Toti: la campagna vaccinale over 50, in cui gravitano ancora numerosi, e troppi, indecisi non si sta muovendo in maniera adeguata, e la campagna soprattutto informativa, per i vaccini pediatrici è ferma al palo, con dati inferiori alla media nazionale.

Pian piano si sta completando – e stiamo monitorando – la campagna di vaccinazione per i più fragili, che devono ricevere il vaccino a domicilio. Avevamo segnalato ritardi e poca chiarezza nell’organizzazione, ma la situazione sta migliorando. Nel frattempo, domani si discuterà della mia interrogazione per permettere ai senza fissa dimora, che hanno completato la campagna vaccinale, di riuscire ad entrare in possesso del green pass. Si tratta di un problema gestionale della piattaforma nazionale di generazione del Certificato Verde, ma è uno strumento che è possibile ottenere, per questo ho chiesto al Consiglio di sottolineare questa possibilità, con una campagna informativa chiara.

E a proposito di ritorno alla normalità, da qualche giorno sono in vigore le nuove misure che ci accompagneranno sino al 15 giugno.

Nel frattempo il ministro della Salute Roberto Speranza e il premier Mario Draghi concordano sulla necessità di riaprire gradualmente evitando fughe in avanti che potrebbero poi costringere a passi indietro, come già accaduto in passato.

Stop alle mascherine all’aperto, ma bisognerà sempre portarle con sé e metterle in caso di assembramenti o situazioni dove non sia possibile stare a distanza dalle altre persone.

Riaprono le discoteche, ma potrà entrare soltanto chi ha il green pass rafforzato, quindi guariti o vaccinati. Se la discoteca è al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina, tranne quando si sta in pista a ballare.

Stop mascherine al chiuso dal 31 marzo. Quel giorno cadrà l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso, ma è possibile che in alcune situazioni si decida di prorogare la misura.

Dopo giorni e giorni di confusione per il mondo della scuola in merito alla gestione dei casi di positività, finalmente è arrivato il vademecum che dovrebbe aiutarci a capire come comportarci a seconda delle varie situazioni. Qui un un link che potrebbe essere utili ai ragazzi, ai docenti e alle famiglie. (Se c’è necessità di chiarimenti, scrivetemi e proverò a rispondervi).

Nel frattempo oltre all’emergenza Covid, in Liguria la sanità continua ad avere gli stessi problemi e continua un progressivo peggioramento dei servizi alla persona.

Il piano Restarti Liguria che avrebbe dovuto aiutare con lo smaltimento delle liste d’attesa è stato un fallimento totale, le liste d’attesa sono ancora ferme e non c’è un consistente recupero delle prestazioni.

Sul tavolo c’erano 24 milioni di euro da parte del Ministero e nel frattempo anche una proroga per la presentazione di progetti ad hoc per risistemare la sanità: la Giunta Toti non è stata in grado di colmare le lacune nelle visite mediche, con numeri ancora molto distanti da quelli pre-pandemia, del 2019. Qui, qualche dato.

TOTI E LEGA, LA CRISI CONTINUA: SEPARATI IN CASA, MENTRE LA LIGURIA É FERMA – In questo quadro di gestione senza guida della sanità ligure, prosegue la crisi della maggioranza in Regione. Uno spettacolo indecente e surreale, con Toti e il resto della coalizione separati in casa, che si lanciano accuse dalla sera alla mattina e poi si vedono in Giunta per discutere i propri provvedimenti – pochi – come se nulla fosse.

I partiti della maggioranza convocano i vertici senza la presenza di Toti, che continua a dichiarare più sulla politica romana che su quella regionale. Salvo poi farsi fotografare con Mario Draghi a Genova, nella speranza di ammantarsi di riflesso delle capacità di governo altrui. Una speranza un po’ vana e un po’ patetica, visto che i grandi nodi – sanità, lavoro, ambiente, welfare, infrastrutture – di competenza regionale sono fermi al palo da anni. E se il fallimento di Toti e della sua Giunta è ormai evidente in diversi campi, è sulla sanità che si misura l’inadeguatezza della destra: investimenti assenti, personale carente, confusione gestionale, sono un tratto distintivo della gestione prima di Sonia Viale e ora di Toti, questa sì, che prosegue senza alcuna differenza.

TOTI AFFOSSA IL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO PER ACCONTENTARE LA LEGA- Oggi è San Valentino, e Toti, in piena crisi con la Lega, ha provato a farsi perdonare per le sue sbandate portando in pegno la cancellazione nei fatti del Parco Nazionale di Portofino. La Lega per anni ha provato ad affossare il nuovo Parco Nazionale, prima con Stefano Mai Assessore, che non si faceva trovare dal Ministero dell’Ambiente quando si parlava di Parco, e poi con il suo successore, che si è visto imporre dal Tar il nuovo parco, dopo anni di inazione.

Martedì scorso, Toti ha convocato gli undici comuni del Parco provvisorio e ha sbattuto fuori dalla proposta di Parco definitivo, che dovrà essere presentata a Roma, tutti i Comuni diversi dai tre già facenti parte del vecchio parco regionale. In molti casi, ha tagliato fuori dal parco anche Comuni che avevano esplicitamente dato il loro assenso all’inserimento nel nuovo parco nazionale comprendendone le potenzialità di sviluppo per il proprio territorio.

Ma le potenzialità di sviluppo del territorio non sono una priorità per Toti: lo è molto di più la sua sopravvivenza politica, e provare ad ingraziarsi la Lega. Peraltro all’incontro erano presenti anche alcuni “colonnelli” della Lega in Regione (oddio, al massimo caporali), che hanno partecipato senza titolo, ma probabilmente per vedere coi propri occhi quell’affossamento del Parco che tanto hanno agognato.

La partita non è finita, e bisogna lottare perchè questa proposta – francamente offensiva, con tanto di somma artificiale della superficie protetta marina al parco terrestre per fare risultare l’ampliamento – venga affossata, e venga ristabilito il principio per cui i territori che vogliono farne parte devono poter entrare, senza dover chiedere il permesso alla Lega.

LO SCORSO CONSIGLIO TRA LE CASE DI COMUNITA’ SENZA UN PIANO E IL TAVOLO DELL’ENDOMETRIODI MAI CONVOCATO – Nello scorso consiglio regionale ho interrogato gli assessori competenti su tre temi importanti, su più livelli, dal nazionale al locale.

Pnrr e case di comunità. La possibilità che dà l’Europa con la costruzione di Case di Comunità è una occasione di rafforzare la medicina territoriale che non possiamo permetterci di perdere, eppure Regione Liguria sembra proprio voler andare in quella direzione. Ad oggi delle 33 case di Comunità che dovrebbero essere presenti in Liguria non si hanno notizie, per cui ho chiesto insieme ai miei colleghi di gruppo lla localizzazione delle strutture cui la Giunta aveva pensato, per ogni ASL. Zero idee, Toti non è riuscito a indicare un solo luogo, a differenza di quanto si legge sulla stampa e inoltre ha dichiarato chiaramente che solo alla fine della progettazione verrà intavolata una discussione con le amministrazioni locali, a scelte ormai fatte quindi. Dopo le nostre proteste, il progetto iniziale, sarà presentato nella Commissione competente e nelle Conferenze dei Sindaci delle singole ASL.

A proposito di PNRR, anche nel Consiglio di domani verrà trattata un’interrogazione in merito. Nella scorsa legge di bilancio era stato approvata una nostra proposta, un fondo per i piccoli comuni, per agevolarli nella progettazione per i fondi appunto del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza: un fondo da 2 milioni di euro. Ad oggi non è stata minimamente attivata alcuna delibera di Giunta attuativa di quel fondo, e quindi, viste le scadenze abbastanza ravvicinate, ho chiesto entro quali termini saranno definite le modalità di accesso a quei fondi che sarebbero assolutamente necessari per i Comuni.

Quasi un anno fa il Consiglio Regionale aveva approvato all’unanimità la mia proposta di legge regionale per il riconoscimento dell’endometriosi. La legge è uno strumento attivi e concreto per la ricerca e per dare uno strumento concreto di aiuto alle donne che soffrono di questa patologia. Il primo passo, era la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico nominato dalla Regione. In previsione di marzo, mese di sensibilizzazione sull’endometriosi, ho chiesto a che punto fossero i lavori: Regione Liguria non è stata ancora in grado di formalizzare il tavolo, condizione necessaria per progettare gli interventi successivi. Dispiace che, anche in questo caso Toti e la Regione non diano priorità ed importanza ad una patologia che interessa il 10% delle donne.

Ho chiesto informazioni precise all’Assessore competete Gianpedrone sullo stato di attuazione dell’impianto di depurazione di Chiavari. Come sapete, il mantenimento di una alta qualità delle acque è un obbligo comunitario, punito con sanzioni per i territori che non si attrezzano in tempo. La Liguria ha diversi territori in situazione di infrazione, principalmente nella Provincia di Genova e nel savonese. Chiavari è la situazione più spinosa. Le ultime notizie in merito le avevo ricavate a fine dello scorso anno, dopo che era dal 2019 che l’Assessore si era preso la responsabilità di tenere aggiornato il consiglio sulle decisioni della Giunta. Da allora, il nulla e l’Assessore non cambia il modus operandi e si nasconde dietro il “vi faremo sapere”. E nel frattempo Chiavari, Lavagna e la Val Fontanabuona rimangono servite da un impianto di depurazione obsoleto e con un rischio di incorrere in infrazioni comunitarie sempre più reale.

A GENOVA RIPARTE L’UNITÀ DEI PROGRESSISTI ARIEL DELLO STROLOGO CANDIDATO SINDACO – Mentre la destra litiga e si divide, in Italia e in Liguria, e si prepara ad una campagna elettorale da separati in casa, a Genova, dopo mesi di lavoro comune, nasce un laboratorio politico importante che tiene insieme forze progressiste, ambientaliste, riformiste, sotto il segno della solidarietà, del lavoro e della sostenibilità. Lo fa individuando un candidato di grande capacità ed esperienza, Ariel dello Strologo, che si è presentato alla città sotto il segno proprio di queste parole, con la capacità di includere, di ascoltare, di dare una direzione di futuro, diversa dalla retorica di Bucci, fintamente efficientista, ma in realtà indifferente alle sorti delle persone, delle loro difficoltà. Non è un caso, e l’ho ripetuto più volte, che Bucci non abbia in giunta un assessore ai Servizi Sociali – caso unico in Italia: rappresenta bene l’idea di una destra che non vede la necessità di infrastrutture sociali, di reti, di solidarietà di servizi, che vengono costruiti più come forme di carità, che di rispetto di dignità delle persone.

Ora c’è un lungo percorso da fare per le prossime elezioni: ma voglio sottolineare il grande ruolo che ha avuto Simone D’angelo, che con grande capacità e pazienza ha saputo tenere insieme attorno al tavolo tante esperienze e tanti soggetti, che hanno lavorato con spirito unitario verso questa soluzione.

L’ONDA LUNGA DELLA PANDEMIA – Oltre agli aspetti più evidenti della pandemia, che abbiamo più facilmente sotto gli occhi, ci sono anche quelli, non meno impattati dei risvolti economici e sociali. Mi riferisco alla cosidetta onda lunga della pandemia che stiamo affrontando, più silenziosa ma di grande impatto, che è la conseguenza a livello psicologico che la pandemia sta avendo su di noi, specialmente sui più giovani.

Gli ordini degli psicologi stanno continuando a denunciare con preoccupazione il grave peggioramento della salute mentale degli italiani: un tema che riguarda trasversalmente ogni età e condizione sociale, con un particolare riferimento ai bambini e ai ragazzi, dove sono aumentati in maniera esponenziale i casi di ansia e depressione.

Da mesi, con il Gruppo del Partito Democratico lavoriamo a diverse misure sul tema della salute mentale: dall’ordine del giorno per lo psicologo di base, alle audizioni sulla condizione della salute mentale nelle scuole. Continueremo a mettere a sistema una serie di spunti e nelle prossime settimane vogliamo presentare un pacchetto di proposte sul “diritto alla salute mentale”, basato su tre assi:

L’introduzione del servizio di psicologia di base in Liguria, con un punto di riferimento in ogni distretto socio sanitario: un modo di rendere strutturale l’accesso alla salute mentale per grande parte della popolazione.

Punto di ascolto psicologico nelle scuole. Arrivano sempre più casi di ragazzi giovanissimi che avrebbero bisogno di un accompagnamento psicologico, per questo chiederemo che in ogni distretto scolastico venga implementato un servizio di psicologia, con un vero e proprio sportello d’ascolto.

Bonus psicologo per i redditi ISEE più bassi. Proprio perché la pandemia ha inciso notevolmente anche sul lato economico di molte famiglie, sono molte le persone che stanno rinunciando a intraprendere un percorso di psicoterapia, per questo presenteremo una proposta di legge regionale per introdurre in Liguria un bonus psicologo per le fasce di reddito più basse.

