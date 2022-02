Chiavari: l'ufficio postale di Chiavari festeggia una coppia con cartoline e annullo - LevanteNews

Da Poste Italiane

Poste Italiane, come ogni anno, celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica ed un annullo speciale con bollo rettangolare, abbinato al timbro tondo a datario mobile, in dotazione all’ufficio.

Stamattina, all’Ufficio Postale di Chiavari, in Piazza Ns. Signora dell’Orto, è stata celebrata la giornata con una simpatica iniziativa, dedicata ad una coppia speciale: Enrico Rava ( uno dei jazzisti italiani più noti internazionalmente, trombettista, compositore, scrittore e flicornista) e sua moglie Lidia che, tramite le cartoline e l’annullo di Poste italiane, hanno salutato tutte le coppie longeve e ancora innamorate, richiamando l’attenzione di ogni collezionista o di chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.

Oltre che a Chiavari, i prodotti filatelici sono disponibili nel levante genovese presso l’Ufficio Postale di Rapallo, in Via Boccoleri, e Sestri Levante, in V.le Caduti Partigiani.