La soprelevazione del marciapiedi numero 1 dela stazione ferroviaria di Chiavari, per facilitare la salita-discesa dalle vetture, oltre non eliminare il problema ne ha creato uno nuovo. Due gradini per accedere al marciapiedi, senza neppure uno scivolo, anche dove era poossibile cerearlo con la giusta pendenza (non superire all’8 per centi). Alcuni viaggiatori ci hanno segnalato il caso.