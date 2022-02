Canottaggio/ I ragazzi dell'Argus in evidenza alla Gran Fondo di Torino - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Canottieri Argus. Di Paolo Fizzarotti

I giovani canottieri della Argus 1910 di Santa Margherita Ligure si sono messi in evidenza a Torino in una delle gare più prestigiose tra quelle che si disputano in inverno: la trentanovesima edizione della D’Inverno sul Po, la regata internazionale di Gran Fondo organizzata dalla SC Esperia a Torino. La gara prevedeva un percorso lungo 300 metri compreso tra la sede della Società Amici del Fiume e la terrazza della SC Esperia. Durante tutta la giornata di sabato hanno partecipato le categorie più giovani; ieri è toccato invece ai più “anziani” e ai master. Il meteo, freddo e nuvoloso, non ha ostacolato il regolare svolgimento delle gare: e così tutta la durata della Gran Fondo di Torino è stata salutata da un grande entusiasmo. Ad aprire il primo blocco di gare promozionali della giornata inaugurale, sabato 12, sono stati gli atleti più giovani (tra cui tutti quelli dell’Argus) e i Pararowing . I giovani atleti si sono affrontati nelle specialità del singolo, doppio e quattro di coppia. Ecco i piazzamenti dei tesserati Argus.

DOPPIO Allievi B2 M Finale

3° ARGUS SC

Canale Oscar

Tosi Manuel Battista

***

DOPPIO Allievi B2 F Finale

2 ° ARGUS SC

Castania Michelle

Palazzi Valentina

6° ARGUS SC

Castagnola Carlotta

De Benedetti Giulia

***

SINGOLO 7,20 Allievi B2 M Finale

4° ARGUS SC

Apuzzo Aldin

5° ARGUS SC

Caperoni Lorenzo

***

SINGOLO 7,20 Allievi B2 F Finale

4° ARGUS

Bernardi Bianca

***

SINGOLO Cadetti F Finale

5° ARGUS SC

Canale Ester

***

DOPPIO Pesi Leggeri M Finale

4° ARGUS SC

Di Lascio Leonardo

Verderame Russo Francesco

***

DOPPIO Ragazzi (U17) M Finale

12 ° ARGUS SC

Pigozzi Lorenzo

Simonetti Luca

***

SINGOLO Ragazzi (U17) F Finale

12°ARGUS SC

Ghibaudo Giulia

15° ARGUS SC

Castellini Giada