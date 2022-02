Camogli: torna il conflitto tra turisti e residenti - LevanteNews

A Camogli, la mancanza e la pessima gestione dei posteggi fa rinascerò la rivalità tra residenti e turisti.

Un’auto “foresta” parcheggiata in zona residenti offre lo spunto ad un camoglino di sistemare sotto il parabrezza dell’auto abusiva una scritta da toni contenuti: “Parcheggio X residenti o per maleducati!”.

La risposta sullo stesso biglietto: “Grazie. Allora rendete accessibili i parcheggi per i turisti che a Camogli portano soldi”.

I residenti hanno tutte le ragioni perché non solo i posti loro riservati sono insufficienti, ma li devono condividere con chi a Camogli ha una residenza fittizia e, in estate, con gli ospiti di alberghi. E infione se li vedono sottrarre da chi, non avendone diritto, ignora la zona riservata ai residenti e posteggia dove ha la fortuna di trovare un posto.

I turisti hanno ragione perché nessun cartello a messaggio variabile informa che posteggi, già cronicamente insufficienti, sono drasticamente diminuiti a causa di un maxi-cantiere per box interrati privati, in ritardo di un anno con la prevista inaugurazione.