Camogli: promontorio di Portofino, sì ai lavori del versante occidentale - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di consolidamento e bonifica del versante occidentale del promontorio di Portofino tra le località di San Rocco, Mortola e San Nicolò. Si tratta di interventi non compresi nei precedenti lotti – due terminati e il terzo in fase di ultimazione – che vanno a completare il progetto preliminare.

Redatto dagli Ingegneri Sergio Brizzolara e Stefano Sturla, che si erano già occupati dei precedenti interventi, il progetto prevede lavori di consolidamento tramite pali e tiranti in corrispondenza del percorso pedonale.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 465.000 euro per i quali verrà presentata istanza per contributi ai sensi della Legge 145/2018 art. 1 comma 139 e segg. “Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico”.