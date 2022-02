Camogli: le opposizioni premono per le sedute in presenza - LevanteNews

Durante il Consiglio comunale di Camogli è stato comunicato che il nuovo capogruppo della maggioranza è Gennaro Costaro al posto di Italo Mannucci. La minoranza, Claudio Pompei e Agostino Bozzo collegati online e Giuseppe Maggioni ed Elisabetta Caviglia attraverso una lettera, hanno lamentato la mancata convocazione del Consiglio in presenza, essendo ormai venute meno le norme anti covid più restrittive.

Date le dimissioni del consigliere di maggioranza Mario Marzi, è entrata in Consiglio Chiara Zucchetti, quarta dei non eletti che ha ringraziato la giunta, sperando presto di poter partecipare e dare un contributo attivo. A sostituire Robertino Macchiavello, già dimissionario, nella Prima Commissione consiliare “Affari generali” e Mario Marzi nella Seconda Commissione consiliare “Uso del territorio, Lavori pubblici e Servizi tecnologici” sono stati votati Gennaro Costaro e Chiara Zucchetti. Nella Commissione elettorale al posto di Macchiavello come componente effettivo e Marzi come supplente, subentrano rispettivamente Gennaro Costaro ed Elisabetta Anversa.

Quanto allo scioglimento anticipato della convenzione di segreteria tra i Comuni di ‘Santa’ e Camogli, il sindaco Francesco Olivari ha spiegato che vi è stato un comune accordo e che non vi sono retroscena politici.

Per quanto riguarda le interpellanze, in merito alla richiesta di Agostino Bozzo sui frequenti furti nella zona “Case Rosse”, il sindaco ha comunicato che vi è l’intenzione di installare nuove telecamere sul territorio e quindi anche in quella zona.

Riguardo alla richiesta intesa ad evitare disagi in via Lorenzo Bozzo, (strada chiusa senza uscita), rispondendo ad una interpellanza, Francesco Olivari ha detto che verrà installata una sbarra a metà della via per fermare i mezzi in un tratto dove è possibile girare.

La polizia è stata sollecitata a controllare, soprattutto il sabato e la domenica mattina, il transito di ciclisti sul lungomare: deve avvenire spingendo il mezzo a mano.

Agostino Bozzo ha chiesto inoltre di sincronizzare il semaforo dell’attraversamento pedonale di corso Mazzini, alla confluenza con le vie San Prospero e Davide Olivari, con quello dell’uscita dagli adiacenti nuovi box.

Quanto alle interpellanze presentate da Pompei, l’assessore Agostino Revello ha spiegato che le luci pubbliche accese in alcune zone fino a tarda mattina, sono dovute a verifiche per comprendere dove l’impianto non funziona o funziona male. Per le segnalazioni di guasti è bene che i cittadini indichino anche il numero del palo per evitare l’accensione di tutto l’impianto.