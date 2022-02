Camogli: "Consiglio da remoto ingiustificato, ecco perché siamo assenti" - LevanteNews

Dai consiglieri comunali Giuseppe Maggioni ed Elisabetta Caviglia riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata ad Anna Arnoldi presidente del Consiglio comunale

Gent.ma Presidente del Consiglio,

a fronte della Sua perdurante, pervicace volontà di non convocare il Consiglio Comunale in presenza, prevedendo la partecipazione soltanto telematica, non possiamo che ribadirle il profondo sconcerto che già Le manifestammo lo scorso fine dicembre in occasione della Sua decisione di convocare il Consiglio da remoto.

In oggi peraltro la Sua decisione di non farlo svolgere in in presenza appare ancor più incomprensibile. Riaprono i cinema, i teatri, addirittura le discoteche, soltanto la nostra sala consiliare rimane off limits.

Insomma la decisione di consentire la partecipazione soltanto telematica, lungi dall’essere determinata dalla necessità di contenere presunti rischi sanitari, appare piuttosto rispondere ad un altro obiettivo: impedire, comunque fortemente limitare, la possibilità che abbia a svolgersi un effettivo, efficace, approfondito dibattito consiliare.

A dicembre Lei non volle consentire una vera e approfondita discussione del bilancio di previsione e delle pratiche ad esso connesse.

Forse oggi si vuole impedire che vengano davvero chiarite le effettive ragioni che hanno portato il nostro segretario comunale a lasciare anticipatamente l’incarico?

Lei sembra ignorare che il Consiglio Comunale e i cittadini che noi rappresentiamo rispetto a questa come alle tante altre tematiche di interesse generale, che in Consiglio dovrebbero affrontarsi, pretendono che all’esito di una reale ed effettiva discussione consiliare si concretizzino quelle risposte che Voi accuratamente evitate di offrire.

Per quanto tempo ancora?

Inutile aggiungere che in questa situazione – non facciamo altro che ribadirle quanto già significatoLe nel dicembre scorso – riteniamo di non prendere parte al Consiglio Comunale perché la partecipazione dei consiglieri viene ridotta dal suo modo di procedere a rappresentazione poco più che virtuale.

Torniamo ad auspicare per il futuro che Lei, Presidente, nella Sua qualità di garante, non solo della maggioranza, ma di tutto il Consiglio, vorrà attivarsi per ristabilire e ripristinare correttamente dinamiche istituzionali.

Non nutriamo per la verità, per quello che sta avvenendo, alcuna fiducia che verrà così determinarsi. Certamente – questa è invero l’unica ragione che ci induce a un qualche ottimismo – , in occasione delle prossime convocazioni. Le sarà molto difficile addurre a pretesto, per evitare che esse avvengano in presenza, presunte esigenze di tutela sanitaria connesse all’emergenza pandemica.