Calcio/ Michelotti regala la vittoria al Rapallo Rivarolese: Campomorone ko al Macera - LevanteNews

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA, GIRONE “B”, 21a GIORNATA:

RAPALLO RIVAROLESE – CAMPOMORONE SANT’OLCESE 1-0

RETE: 52° Michelotti (RR)

ARBITRO: Sig. Anton Giulio Ermini di Genova.

SPETTATORI: 120 circa.

Bella partita dei ruentini, che pur mancavano dei due attaccanti titolari Zunino squalificato e Paterno uscito malconcio domenica scorsa durante la partita col Canaletto, che ottengono una vittoria meritata e si assicurano il terzo posto nella regular season, con la speranza vincendo domenica prossima a La Spezia col Cadimare di portarsi al secondo posto, cosa assai importante perchè assicurerebbe una partita in più in casa durante i playoff.

Dopo soli 4 minuti di gioco la prima azione è dei ragazzi di mister Fresia, a cui viene annullato un gol a Chiarabini per sospetto fuorigioco. Al 9° tiro di Revello dal limite parato a terra. Al 12° da cross da sinistra Carbone sbaglia incredibilmente tirando fuori. Al 13° cross di De Martini (quello del Campomorone, oggi ce n’erano in campo uno per parte!) ben due attaccanti ospiti sbagliano per un soffio la deviazione vincente. Al 14° combinazione Chiarabini – Panepinto la cui conclusione viene deviata in angolo dal portiere ospite. Al 25° da cross da sinistra De Martini de Campomorobne sbaglia clamorosamente di testa.Al 27° tiro di Ymeri dal limite finisce fuori di molto. Al 40° assist di Revello per Chiarabini, il cui tiro viene però parato. Squadre al riposo.

Nella ripresa al 48° un tiro di Michelotti appena entrato in area viene neutralizzato dall’estremo difensore genovese. La mezz’ala toscana però si rifà pochi minuti dopo al 52° scoccando un imparabile tiro dal limite, portando in vantaggio i nostri ragazzi, 1-0 per noi! Al 55° contropiede per il Campomorone, tiro di de Martini fuori. Al 63° una punizione a girare di Chiarabini dai 20 metri finisce fuori di poco. Al 73° Contropiede di Revello, assist per Panepinto la cui conclusione viene parata. All’84° lo stesso panepinto coglie una clamorosa traversa su punizione dal limite. Non succede più molto e triplice fischio finale.

Domenica prossima 20 Febbraio 2022 per l’ultima giornata della regular season i bianconeri faranno visita al Cadimare, che oggi ha conquistato l’accesso ai playout andando a vincere in trasferta con la Sestrese. Obiettivo sarà la vittoria per poter accedere ai playoff da seconda classificata e quindi in una posizione più favorevole!