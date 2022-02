Calcio/ Entella, momento magico per Magrassi: nove gol in campionato - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Autore del gol vittoria e dell’ennesima prestazione generosa anche in fase di ripiegamento, Magrassi raggiunge quota 9 gol in campionato e lancia l’Entella al terzo posto in classifica.

“Per vincere queste gare serve maturità, ci siamo difesi in 11, nel girone d’andata avremmo fatto più fatica, ora c’è un’unione di intenti davvero importante, non che prima non ci fosse ma oggi l’abbiamo proprio vinta con il gruppo.”

“La voglia di vincere e di lottare su ogni pallone, è stata questa l’essenza della vittoria di oggi che assume un sapore ancora più importante perché il segnale che da a noi stessi.”

“Contento per il gol? È un gol per l’Entella, il resto non conta. Si sa, per un attaccante segnare è vita, ma se non avessimo vinto la mia rete avrebbe avuto un sapore diverso, oggi l’importante è stato ottenere i 3 punti.”