San Fruttuoso, le coppie in visita all'Abbazia con un solo biglietto - LevanteNews

Da Cultura in Liguria

Per San Valentino e in occasione della manifestazione “San Valentino…innamorati a Camogli” tutte le coppie in visita a FAI – Abbazia di San Fruttuoso pagheranno un solo biglietto di ingresso fino a lunedì 14 febbraio.

Domani, alle 13, prevista anche una speciale “Visita con il Direttore”: l’architetto Alessandro Capretti vi condurrà, infatti, in uno speciale tour alla scoperta della storia e dell’architettura dell’abbazia e approfondirà tematiche legate al degrado naturale del monumento, agli strumenti per prevenirlo e alle risorse da mettere in campo per combatterlo.

La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti: cliccate https://fondoambiente.it/…/abbazia-di-san-fruttuoso/eventi per maggiori info e dettagli.