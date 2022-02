Recco: sul lungomare, fino alle 18, un mercatino di oggetti fatti a mano - LevanteNews

Oggi sul lungomare di Recco, fino alle 18, c’è un mercatino di prodotti artigianali ispirati per lo più alla festività commerciale di San Valentino in programma domani.

Mercatino la cui esistenza, a nostro avviso, dovrebbe essere meglio divulgata; ma evidentemente la Pro Loco di Recco che lo organizza non ha né un addetto stampa adeguato, né altre idee per far sapere, anche a chi arriva in centro a Recco solo per gustare la focaccia, che facendo un salto sul lungomare può trovare prodotti interessanti.