Recco: "Pari Opportunità", attenzione alle donne vittime di violenza - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

“Con il lavoro del Capogruppo Consiliare e Consigliere Delegato alle Pari Opportunità Maria Chiara Zanzi, la città di Recco si è dimostrata molto attiva attraverso una serie di iniziative che costituiscono un chiaro segnale di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – Il sostegno al ‘Centro per non subire violenza’, l’onlus cui abbiamo messo a disposizione un appartamento anche grazie al finanziamento di Regione Liguria, va nella direzione di creare sul nostro territorio uno spazio che diventerà presto un punto di riferimento per fornire aiuto e sostegno alle donne del Golfo Paradiso. Ringrazio il Consigliere Delegato alle Pari Opportunità Maria Chiara Zanzi che insieme all’Assessore ai Servizi Sociali Francesca Aprile hanno lavorato per ottenere questi importanti risultati, la responsabile del settore dott.ssa Romeo e tutto il personale per la dedizione dimostrata.

Queste le principali iniziative:

– un appartamento messo a disposizione in comodato d’uso gratuito del “Centro per non subire violenza onlus” per realizzare un centro antiviolenza, che assorbirà le attività dello sportello in aiuto alle donne e ai lori figli (operativo da novembre 2017). Il progetto ha ricevuto un finanziamento regionale di circa 36.000 euro;

– attività di sostegno allo sportello antiviolenza;

– contributo per l’allestimento a Forte San Giuliano, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Genova, della “Stanza Rosa”, luogo dedicato al ricevimento di donne e minori che hanno subito violenza, con audizioni protette, gestite da personale dell’Arma appositamente dedicato;

– partecipazione all’iniziativa “Il filo rosso ci unisce”, in collaborazione con tutti i comuni del Golfo Paradiso, per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (2019);

– inaugurazione della “panchina rossa”, simbolo della lotta alla violenza di genere;

– presentazione del libro “La casa rifugio a indirizzo segreto”;

– adesione annuale alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre).