Recco: "La città si fa teatro", tre sere di letture con Argonauti - LevanteNews

Dal Teatro Pubblico Ligure

Chi vuole ascoltare in anteprima una storia di “Argonauti. Un canto per Recco. La città si fa teatro”? È arrivato il momento di scambiare le prime opinioni sul lavoro svolto finora. Prosegue con tre letture partecipate il progetto di Teatro Pubblico Ligure, ideato da Sergio Maifredi per la Città di Recco che lo sostiene, grazie alla convinzione del sindaco Carlo Gandolfo. L’amministrazione comunale ha investito risorse su un’attività culturale che rappresenta la ricostruzione di un vissuto comune. Le letture partecipate avranno luogo presso la sala Consiliare del Comune di Recco martedì 15, mercoledì 16 e venerdì 18 febbraio 2022, dalle 17.30 alle 19.30. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti, ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a recco@teatropubblicoligure.it . Accesso consentito muniti di Super Green Pass, nel rispetto delle normative vigenti.

Sergio Maifredi e Corrado d’Elia nei mesi scorsi hanno raccolto le storie che i cittadini di Recco hanno voluto raccontare, partecipando attivamente alla lunga azione di teatro di comunità in cui risiede il cuore di “Argonauti”. Sono il frutto degli incontri curati uno ad uno, durante i quali è tornata a galla la storia dei singoli e della comunità, dal 1943 a oggi, un lungo periodo da ripercorre per guardare al futuro con i piedi ben radicati nel passato. «Saremo felici – dichiara Sergio Maifredi, regista e con Corrado d’Elia autore del testo – di farvi ascoltare quanto abbiamo fatto, con la stessa gioia con cui si condivide il pane appena sfornato».

“Argonauti. Un canto per Recco. La città si fa teatro”, ideato da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi e sostenuto dal Comune di Recco, si compone di quattro linee creative: “Cercasi storie”, “Ritratto di una città”, “Sinfonia di una città” e “Mappa geopoetica di una città”. Quattro percorsi che, dopo un cammino lungo nove mesi iniziato nell’ottobre del 2021, troveranno sintesi nel giugno del 2022 in un grande spettacolo pubblico. Nel suo insieme, “Argonauti” è dedicato agli ottant’anni cruciali della storia di Recco. Due sono le date da ricordare. Mercoledì 10 novembre 1943, in una notte di luna piena, i recchesi subiscono il primo di tanti bombardamenti sulla città, decisi dagli alleati per distruggere lo strategico ponte della ferrovia. Domenica 2 agosto 1959, primo scudetto della Pro Recco in serie A, conquistato dopo una partita epica disputata a Trieste. Una storia esemplare, perché proprio quando tutto sembrava perduto, negli anni più neri, la città ha trovato una sua speciale forma di riscatto negli straordinari successi sportivi di una squadra di pallanuoto, la Pro Recco, formata da un gruppo di giovani amici a misura di campione. Gli eroi della Pro Recco sono come nei poemi omerici gli Argonauti: hanno compiuto imprese leggendarie e appartengono a un tempo mitico, lontano eppure sempre vivo.