Recco: congresso regionale Pd, assemblea iscrtitti Golfo Paradiso - LevanteNews

Da Luciano Port

È da poco iniziata l’Assemblea degli iscritti del Pd del Golfo Paradiso.

Sono presenti i segretari dei Circoli di Bogliasco Pieve Pettazzi, di Camogli Russo, di Sori Moretti e di Recco Musante.

Presente il Segretario Provinciale genovese Simone D’Angelo che, nonostante i gravosi impegni per l’organizzazione delle elezioni al comune di Genova, non ha voluto mancare all’appuntamento congressuale del Golfo Paradiso.

Candidata unitaria alla segretaria Regionale è Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante che bene potrà coniugare l’impegno amministrativo con quello di partito. Una leadership che potrà essere decisiva per il futuro della nostra regione.