RASSEGNA STAMPA. Asl-4: ieri solo 200 nuovi contagi e un decesso - LevanteNews

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri nell’Asl -4 ancora 200 nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 31; un decesso”; “Tamponi in drastica discesa; meno pressione in farmacia” . Mare d’inverno: la bella giornata spinge gli “sbarazzi”; “Spiagge affollate in Riviera e bagni fuori stagione”. Caro energia: mazzata per aziende e Comuni.

Riva Trigoso: varato pattugliatore. Sestri Levante: derubavano le auto in sosta, due denunce. Lavagna: il sottosegretario Fontana in visita alla piana dell’Entella: “Incontro con i comitati e massima attenzione. Chiavari: A-12, tregua fino a martedì. Chiavari: siamo e resteremo civici. Chiavari: Ferden, polemica continua.

Rapallo: Fabio Tosi chiede sia riattivato il primo intervento. Santa Margherita Ligure: City pass per over 70, per due su dieci bus gratuito. Portofino: “L’area del parco sia più vasta di quella regionale”.

Recco: lotta alla processionaria. Recco: minacce dopo lite stradale, soccorsa da due volontarie. Recco: rapina studente, finisce nei guai.